SERNAC INVITA A DESARROLLAR SU NUEVA PORTADA WEB CON UNA ENCUESTA A NIVEL NACIONAL

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) lanzó una encuesta nacional con el objetivo de rediseñar su página principal www.sernac.cl. La iniciativa busca la participación de los consumidores de todo el país, desde Arica hasta Magallanes.

Para la institución la opinión de las personas es fundamental, ya que a través de este instrumento se busca determinar qué trámites, herramientas y contenidos prefieren encontrar las personas que ingresan a la plataforma.

La encuesta permanecerá habilitada hasta el próximo 31 de julio, siendo la participación y contribución de los ciudadanos fundamental para modernizar el más importante canal de información y reclamos del SERNAC.

"Esta encuesta es una invitación abierta a los consumidores de todo Chile para aportar ideas y transformar la portada del sitio web. Es decir, todos pueden participar, quienes habitualmente ingresan o si nunca antes han visitado el sitio. Queremos que la nueva puerta digital del SERNAC sea más accesible y centrado en las necesidades de las personas", señaló el Director Regional MATIAS SALAZAR.

¡Ayúdanos a mejorar la portada del sitio web de SERNAC!

El objetivo es claro, que el rediseño del home de la página web www.sernac.cl sea construido por las personas para su beneficio directo, buscando que sea más simple, útil y fácil de navegar.

Por ello, la encuesta está diseñada para que la colaboración de los participantes sea completamente anónima y con un tiempo de duración de 3 minutos.

Las respuestas permitirán priorizar lo que realmente importa y facilitar el camino de los usuarios cada vez que sea necesario.

Finalmente, con el propósito de ampliar la cobertura, la encuesta no sólo estará en formato digital, sino también mediante un código QR en todas las oficinas regionales del Servicio.

Para acceder a la encuesta, visita el sitio web oficial del SERNAC www.sernac.cl