SERPAT INFORMA APERTURA DE CONVOCATORIA AL SELLO ARTESANÍA INDÍGENA 2026

Convocado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios y Tribal Afrodescendiente Chileno (SUBPOA) del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), en colaboración con el área de Artesanía del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Programa de Artesanía UC, el Sello Artesanía Indígena ha reconocido desde 2016 a más de un centenar de obras de creadoras y creadores pertenecientes a nueve pueblos originarios provenientes de distintos territorios, en 15 de las 16 regiones del país.



La distinción, que se otorga mediante un proceso de selección a cargo de un jurado especializado, tiene como objetivos principales la preservación, revitalización y proyección de estéticas y técnicas artesanales tradicionales, así como incentivar la difusión de estas obras como manifestaciones auténticas y distintivas de las culturas de los pueblos indígenas presentes en Chile.



"El Sello Artesanía Indígena reconoce el valor patrimonial de los saberes y oficios tradicionales de los pueblos originarios, promoviendo su transmisión y proyección hacia las nuevas generaciones. Es una forma concreta de valorar la diversidad cultural que constituye una parte esencial de nuestro patrimonio", señaló Emilio De la Cerda, subsecretario de Patrimonio Cultural.



Por su parte, el director nacional (S) del Serpat, Manuel Marín sostuvo que "En el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural entendemos que la artesanía indígena es mucho más que una expresión artística: es una manifestación de identidad, memoria y patrimonio vivo. Detrás de cada obra existen saberes ancestrales, técnicas tradicionales y el compromiso de artesanas y artesanos que, como verdaderos guardianes del patrimonio, mantienen vivas las culturas de los pueblos indígenas de nuestro país".



En tanto, José Ancan Jara, subdirector nacional SUBPOA, destacó que "los oficios de artesanía tradicional indígena reflejan, a través de sus materialidades y procesos creativos, un vínculo profundo con los sistemas culturales de los que emergen. Constituyen un testimonio vivo de saberes transmitidos. En definitiva, las obras distinguidas expresan una relación respetuosa y arraigada con la naturaleza y con la base cultural de cada pueblo al que pertenecen".



A nivel regional, en la edición 2022 resultaron distinguidas con este sello Claudia González Vidal (artesana yagán de Puerto Williams) con su obra "Kéichi" y Luisa Caro Pérez (artesana kawésqar de Puerto Natales) con su obra "Jepatalxar (pelota de juego)". En tanto, Alfonso Cárcamo Paredes (artesano kawésqar de Punta Arenas) obtuvo una Mención Honrosa por su obra "Kajef".



Han destacado en ediciones anteriores Raúl Edén Ulloa del Pueblo Kawésqar con su obra Feičetqal en 2021; Martín González Calderón del Pueblo Yagán con Arpón Aoea, Francisco Arroyo Edén del Pueblo Kawésqar con Jekáne alowíkčes káwes y Daniela Gallardo Navarro del Pueblo Yagán con Annuja en 2020; Julia González Calderón del Pueblo Yagán con su obra Arte yagán (colección de tres canastos, Keichi, Tawela y Ulon steapa) en 2017, y Gabriela Paterito Caac del Pueblo Kawésqar con C'Apasjetána en 2016.





Cómo participar

Las bases del concurso y el enlace a la plataforma de postulación se encuentran disponibles en el minisitio web del Sello Artesanía Indígena en pueblosoriginarios.gob.cl/sello-artesania-indigena



Además de completar el formulario digital, es obligatorio enviar la obra o conjunto de obras; la postulación al concurso se realizará exclusivamente a través de la plataforma postulacionselloindigena.patrimoniocultural.gob.cl



El plazo para participar se extenderá hasta el 7 de agosto, a las 23:59 horas, y se respetará el huso horario de Chile continental, Rapa Nui, la Región de Aysén y la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.



Podrán postular personas indígenas mayores de 18 años de los pueblos reconocidos por la Ley N° 19.253, y sus modificaciones, que acrediten su pertenencia a través de sus apellidos o, en caso de que estos no sean evidentes, mediante certificado emitido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). En el caso de las personas pertenecientes al pueblo Selk'nam, estas deberán presentar documentación específica detallada en las bases de postulación.



En esta edición se premiarán 12 obras que recibirán el Sello Artesanía Indígena. Las y los creadores de las obras ganadoras recibirán 1 millón de pesos. Además, tendrán la posibilidad de participar en una feria de artesanía en Santiago, así como la inscripción en el Registro Chile Artesanía, entre otros reconocimientos.



Para más información y consultas, es posible escribir al correo electrónico [email protected]

