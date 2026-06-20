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20 de junio de 2026

CORFO ABRE CONVOCATORIA DEL PROGRAMA ESCALAMIENTO PARA EMPRENDIMIENTOS CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN

​La iniciativa está dirigida a empresas innovadoras de todo Chile que ya validaron su modelo de negocio y buscan expandirse, acceder a inversión privada y llegar a nuevos mercados.

Escalamiento

Corfo abrió la convocatoria 2026 de su programa Escalamiento, instrumento orientado a emprendimientos innovadores que se encuentran en una etapa de crecimiento y que buscan fortalecer su expansión, internacionalización o acceso a financiamiento privado. El llamado tiene alcance nacional y estará disponible hasta el próximo 20 de julio a las 16:00 horas.

La iniciativa está dirigida a empresas constituidas en Chile, con menos de seis años de inicio de actividades, que registren ventas por al menos $80 millones durante los últimos 12 meses previos a la postulación y un máximo de $800 millones. Además, deben contar con soluciones innovadoras y potencial de crecimiento en nuevos mercados.

El subgerente de Financiamiento Temprano de Corfo, Sebastián Arias, señaló que este tipo de convocatorias busca fortalecer el ecosistema emprendedor nacional, apoyando empresas con capacidad de generar innovación, empleo y nuevas oportunidades de desarrollo. Entre los casos destacados del programa figuran emprendimientos como Zippedi, Kunafoods y Retina, que han registrado importantes avances en expansión y crecimiento de ventas.

El programa contempla un cofinanciamiento de hasta el 70% del costo total del proyecto, con un tope de $60 millones. Para empresas lideradas por mujeres, el apoyo puede alcanzar hasta el 80% del proyecto, con un monto máximo de $68,5 millones.

Como parte del proceso de postulación, Corfo realizará dos charlas informativas a través de su canal de YouTube. La primera, denominada “Revisión del programa y el formulario de postulación”, se efectuará el 24 de junio a las 11:00 horas. La segunda, “Errores comunes al momento de postular”, se realizará el 14 de julio a la misma hora. La información completa sobre requisitos, plazos y bases se encuentra disponible en el sitio web de Corfo.


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