CORPORACIÓN CULTURAL CHILOÉ Y CENTRO HIJOS DE CHILOÉ FORTALECEN AGENDA DE COOPERACIÓN CON EL GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES

Con el propósito de continuar impulsando iniciativas de alto impacto para el desarrollo cultural del sur austral de Chile, el presidente de la Corporación Cultural de Desarrollo e Innovación Chiloé, Danilo Pozo Andrade, y el presidente del Centro Hijos de Chiloé de Punta Arenas, Faustino Aguilar, sostuvieron una reunión de trabajo con el Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies Añón.



El encuentro permitió abordar una agenda de colaboración orientada al fortalecimiento de los vínculos históricos y culturales entre Chiloé y Magallanes, así como proyectar nuevas iniciativas conjuntas en materias de patrimonio, identidad, formación, circulación artística y desarrollo cultural.



Durante la reunión se revisaron los avances del programa de actividades conmemorativas del Bicentenario de la Incorporación de Chiloé a Chile, junto con otras propuestas que buscan consolidar una agenda permanente de cooperación entre ambas regiones, promoviendo el intercambio cultural, la participación ciudadana y la puesta en valor del patrimonio compartido.



Al término del encuentro, Danilo Pozo destacó que "estas instancias permiten seguir construyendo alianzas estratégicas que proyectan el legado histórico y cultural que une a Chiloé y Magallanes, generando nuevas oportunidades de colaboración para las comunidades de ambos territorios".



Por su parte, Faustino Aguilar valoró la disposición del Gobierno Regional de Magallanes para continuar fortaleciendo el trabajo conjunto, reafirmando el compromiso de las organizaciones chilotas con el desarrollo de iniciativas que contribuyan a preservar la memoria histórica y fortalecer la identidad austral.



Esta reunión representa un nuevo paso en la consolidación de una agenda de cooperación institucional que busca proyectar, más allá del Bicentenario, acciones culturales de largo plazo entre las regiones de Los Lagos y Magallanes.

