Puerto Natales vivió cinco jornadas de música en vivo en distintos sectores de la ciudad, gracias al proyecto "Verano Vivo – Música para Todos", iniciativa adjudicada por la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio y financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Línea Música en Vivo y Ferias, Convocatoria 2026, con una inversión de $22.148.132.

El proyecto permitió desarrollar una programación gratuita e itinerante, acercando la música a diversos espacios públicos de la comuna, entre ellos la Plaza de Armas de Puerto Natales, Plaza Bernardo O'Higgins, Mirador Cerro La Cruz y Espacio Cultural Costanera, convocando a vecinos, vecinas, familias, artistas locales, agrupaciones musicales y emprendedores locales.

Durante las cinco jornadas, la comunidad pudo disfrutar de presentaciones en vivo, espacios de encuentro familiar y la participación de emprendedores y emprendedoras, fortaleciendo el vínculo entre cultura, comunidad y economía local.

La alcaldesa de Natales y presidenta de la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio, Ana Mayorga Bahamonde, destacó la importancia de este financiamiento y el impacto que tuvo la iniciativa en la comunidad.

"Estamos muy contentos a través de la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio de nuestra comuna, que ha estado recorriendo distintos lugares para llevar la música para todos. En este sentido, también agradecer a todos los que estuvieron en el escenario, a todos nuestros talentos de la comuna y a quienes nos visitaron para llevar esta entretenida jornada, que ha sido con mucho frío, pero también con mucha energía, con muchas actividades para vivir en comunidad, acompañada de los emprendedores que han estado en todas estas jornadas", señaló la autoridad comunal.

Asimismo, la alcaldesa agregó que la realización de este tipo de actividades permite descentralizar la oferta cultural dentro de la comuna. "Esperamos muy pronto poder tener recursos para repetir estos conciertos que se realizan en distintos puntos de nuestra comuna. Lo ideal es salir del centro e ir a los sectores, para que también todos tengan esta posibilidad. Estamos felices, agradecidos de estos fondos y esperamos seguir potenciando otras actividades de este tipo", indicó.

Por su parte, el director ejecutivo de la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio, Jorge Vergara Segovia, valoró la participación de artistas locales y la respuesta de la comunidad durante el desarrollo del ciclo.

"Estamos muy contentos con la gran participación de artistas locales. Hemos reforzado también la participación de la artista femenina y realizamos una convocatoria en distintos puntos de la ciudad. Estamos agradecidos de cada uno de los artistas locales que pudimos tener en cada una de las actividades desarrolladas durante estas cinco jornadas", expresó.

Vergara también destacó el carácter itinerante del proyecto y la presencia del público en cada fecha. "Estos conciertos han sido itinerantes, hemos recorrido distintos puntos de nuestra ciudad y en cada uno de ellos hemos tenido compañía de un gran marco de público. Solo tenemos palabras de agradecimiento para la comunidad que nos acompañó en cada uno de los conciertos", agregó.

Cabe destacar que el proyecto "Verano Vivo – Música para Todos" fue concebido originalmente para desarrollarse durante la temporada estival; sin embargo, por ajustes propios del proceso de ejecución y calendarización, su realización fue reprogramada para el mes de junio. Pese a las bajas temperaturas propias del invierno en Puerto Natales, la iniciativa logró concretarse con una positiva participación de la comunidad, demostrando que la música y la cultura son espacios de encuentro que se viven durante todo el año.

Además, el proyecto incorporó acciones orientadas a la inclusión, equidad de género y participación comunitaria, reafirmando el compromiso de la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de seguir acercando las artes y la cultura a las vecinas y vecinos de Puerto Natales.



