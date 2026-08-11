SERVIU MAGALLANES FORTALECE LA FISCALIZACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y DETALLA AVANCES EN PROYECTOS HABITACIONALES Y DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL

El director (s) del Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones una amplia agenda relacionada con la recuperación de viviendas sociales mal utilizadas, los próximos llamados a subsidios, el avance de proyectos habitacionales, las obras de conservación vial y el proceso de desalojo de campamentos con prioridad sanitaria.

Uno de los principales temas fue la fiscalización del uso de las viviendas sociales, labor que el servicio reforzó mediante una unidad especializada dedicada exclusivamente al control del cumplimiento de las obligaciones establecidas para los beneficiarios.

"Nosotros, a propósito de esa materia, creamos una unidad especial que está conformada por dos funcionarias que se dedican de forma exclusiva a la fiscalización de las viviendas, del buen uso, principalmente al cumplimiento de obligaciones que establecen los decretos. En lo general es la obligación de habitar el inmueble por parte del beneficiario y su núcleo familiar, no ceder el inmueble a ningún título, no arrendarlo y además fiscalizamos que al momento de postular la información que se haya entregado haya sido la correcta y la real para efectos de obtener el subsidio", explicó.

El director subrogante indicó que el trabajo de esta unidad combina fiscalizaciones de oficio con denuncias ciudadanas, permitiendo detectar diversos incumplimientos.

"La unidad de fiscalización tiene un programa, se recepcionan denuncias y además se hace un trabajo de oficio respecto a los proyectos que se van entregando y eso nos ha llevado a determinar que en cada proyecto que últimamente hemos entregado el 30% de las viviendas no ha sido, no hemos sido capaces de verificar que la persona que fue beneficiaria lo esté ocupando. Entonces ahí se inicia un seguimiento de esas viviendas y si se comprueba que hay un incumplimiento, se inicia un procedimiento administrativo que puede llegar a la caducidad del subsidio y, una vez que queda firme esa resolución, a la recuperación de la vivienda con auxilio de la fuerza pública si es necesario", afirmó.

Durante la entrevista también detalló las principales irregularidades detectadas en los procesos de postulación a subsidios habitacionales, señalando que existen casos en que las familias omiten información relevante para cumplir con los requisitos de vulnerabilidad.

"Se han dado casos, por ejemplo, en donde familias que tienen hijos en común han postulado por separado cada uno para efectos de adquirir dos subsidios, sin embargo siguen, no están separados en la realidad. Nos ha pasado casos en donde incluso se ha dejado fuera al marido porque tiene una situación económica que no va a calificar en el 40% o en el 90% de vulnerabilidad que exige el decreto DS49. Hay personas que tienen vivienda. Son distintas situaciones que se van dando y que nosotros estamos fiscalizando", sostuvo.

Agregó que el Serviu ha fortalecido los controles preventivos antes de la asignación definitiva de las viviendas.

"Dictamos una resolución que ya ha sido modificada dos veces, exigiendo nuevos requisitos, sino que se acompañen antecedentes que acrediten la verdadera situación habitacional de la persona y de su núcleo familiar para efectos de pesquisar estos casos mucho antes de que lleguemos a una entrega de la vivienda", indicó.

Respecto de la investigación relacionada con un subsidio habitacional que involucra al diputado Alejandro Riquelme, González confirmó que los antecedentes ya fueron remitidos a la justicia.

"Nosotros recibimos una denuncia en el mes de mayo, se revisaron antecedentes, tanto que constaban en el servicio como otros registros públicos y todos los antecedentes se entregaron al Ministerio Público, que es el órgano que tiene que revisar y determinar si es que hay algún hecho que pudiese constituir delito, como para seguir adelante hacia otro tipo de procedimiento", señaló.

En materia de subsidios, informó que recientemente concluyó el llamado regular al subsidio de arriendo, pero que durante el segundo semestre se abrirán nuevas convocatorias.

"Ahora lo que va a venir es un llamado especial de arriendo, que es el que está destinado a personas mayores y personas con discapacidad, que genera requisitos más flexibles para que puedan postular, y además viene también el proceso de postulación al DS1 en el segundo semestre, que en general se realiza uno por semestre. Además tenemos los programas de mejoramiento de vivienda que van apuntados principalmente a comités de administración de edificios que necesitan mejorar sus viviendas, espacios comunes, fachadas, techumbres o aislamiento térmico", explicó.

Sobre estos programas de mejoramiento, destacó que durante el último año más de 250 familias de distintos conjuntos habitacionales de Punta Arenas se han visto beneficiadas gracias a la organización de sus comunidades.

En infraestructura urbana, González destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno Regional, los municipios, la Seremi de Vivienda y el Serviu para ejecutar obras de conservación vial.

"Esta es la conservación de emergencia de vías urbanas. Nosotros siempre destacamos que es un trabajo articulado entre los municipios, el Gobierno Regional, la Seremi Minvu y Serviu. Nosotros como sector no tenemos por ley la función de realizar la conservación de las vías urbanas; eso está radicado en el Gobierno Regional y en los municipios. Actuamos como ente técnico por la expertiz que tienen nuestros funcionarios para poder generar las licitaciones y formular los proyectos", explicó.

Añadió que la primera etapa contempla 14 tramos en Punta Arenas con una inversión cercana a los cuatro mil millones de pesos financiados por el Gobierno Regional y que ya se proyecta extender este modelo a Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams.

En cuanto a la construcción de viviendas, destacó el inicio del proyecto habitacional El Trébol, que considera 185 nuevas soluciones habitacionales en el sector de Manuel Aguilar.

"Se trata de viviendas adosadas que tienen en general 53 metros cuadrados, con una ampliación proyectada de 14 metros. También hay viviendas de tres dormitorios para núcleos familiares más numerosos y consta de calles amplias. Tiene áreas verdes de más de cuatro mil metros cuadrados con equipamiento deportivo, juegos para niños y dos salas de uso múltiple de 60 metros cuadrados cada una", detalló.

Asimismo, valoró el avance de la Avenida Circunvalación de Punta Arenas, proyecto estratégico que permitirá conectar distintos sectores de la ciudad.

"Son ocho tramos que conectan desde Santa Juana hasta la Ruta 9. El primer tramo que se está ejecutando es este tramo cinco, que lleva un 85% de avance. Contractualmente termina en julio del próximo año, pero por el avance nuestros inspectores nos han señalado que probablemente termine los primeros meses del próximo año. Estamos avanzando también en el tramo cuatro y en el tramo seis, lo que va a generar que un proyecto que estaba diseñado para ser ejecutado en más de veinte años pueda reducir su tiempo de ejecución; esperamos a la mitad", indicó.

Finalmente, se refirió al proceso de desalojo de campamentos priorizados debido a la emergencia sanitaria vigente, enfatizando que la prioridad del servicio es avanzar en soluciones sin alterar el orden de asignación de beneficios habitacionales.

"Lo importante aquí es decir que hay una declaración de emergencia sanitaria. Nosotros tenemos por eso que darle la prioridad de poder llegar al desalojo, hacer todos los esfuerzos porque se realice en el menor tiempo posible y ojalá antes de lo que está previsto. Estamos priorizando el desalojo y reubicación de la toma Lautaro, que es la que más afecta al funcionamiento del jardín infantil y del Cecof. Ya hemos reubicado a cuatro personas, principalmente tres adultos mayores, y a otras personas les hemos oficiado que tienen que desalojar porque no están en el catastro del campamento. De otra manera nosotros vamos a denunciar esa situación por la nueva Ley de Usurpaciones al Ministerio Público y a la municipalidad", concluyó.





​

