NUEVA TEMPORADA DE “CUENTAN LOS ANTIGUOS” PONDRÁ EL FOCO EN EL CAMBIO CLIMÁTICO, LA LENGUA Y LA MEMORIA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

La conductora del programa "Cuentan los antiguos, escuchen con el corazón hermanos y amigos", Patricia Messier Loncuante, anunció esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, el inicio de la novena temporada del espacio dedicado a la difusión de los pueblos originarios, el cual comenzará el próximo jueves 20 de agosto, con importantes novedades tanto en sus contenidos como en su formato.

Durante la entrevista, Messier explicó que la nueva temporada incorporará un enfoque renovado, abordando temas de alta contingencia como el cambio climático, la protección de los recursos naturales y la relación de los pueblos originarios con sus territorios.

"Principalmente este año van a haber hartos cambios. El primer capítulo va a dar a conocer el cambio climático con alimentos, en este caso, y un foco más profundo: el agua, la naturaleza, recursos naturales de los pueblos originarios, que bueno ha ido cambiando lamentablemente. Los alimentos por los químicos, yo creo, los elementos que no corresponden a los territorios o a los pueblos originarios y en realidad es preocupante. Hay otros temas también como territorio, que es un tema sumamente importante en relación a lo que está pasando hoy en día en la actualidad sobre los pueblos originarios y sobre las megaempresas grandes que se han ido estableciendo a lo largo de todo el país", sostuvo.

La conductora señaló que el programa mantiene su esencia de difundir las costumbres, tradiciones y saberes ancestrales, aunque cada temporada incorpora nuevas perspectivas de análisis.

En ese contexto, destacó que la tecnología también ha permitido ampliar el alcance del espacio, facilitando la participación de invitados desde distintos lugares y la difusión de contenidos a través de plataformas digitales.

"El esquema digital es muy amplio, en el cual nos podemos comunicar y conectar muchos. Algunos capítulos van a ser online, van a haber grabaciones, van a haber cuñas con la lejanía del invitado o por problemas de salud, pero que ha generado gran importancia y relevancia en mostrar, dar a conocer y difundir realmente a los pueblos originarios. Muchas veces son algo invisible sobre la sociedad que nos toca vivir cada día", afirmó.

Messier también reflexionó sobre las dificultades que enfrentan las comunidades para preservar sus costumbres frente a los cambios sociales y culturales.

"Es una lucha constante de los pueblos originarios mantener vivas sus costumbres y tradiciones. No es tarea fácil porque hoy en día la modernidad deja de lado muchas cosas que antes eran normales y naturales. En la medida que se puedan vivir las costumbres y tradiciones de manera más directa, se agradece mucho", expresó.



Preservar las lenguas y fortalecer el apoyo estatal



Uno de los temas que, según indicó, requiere mayor atención es la conservación de las lenguas indígenas, aspecto que considera prioritario para la supervivencia de las culturas originarias.

"El tema lingüístico, en algunos pueblos ya no hay hablantes y eso requiere de un trabajo estratégico. Nosotros no podemos trabajar solos los pueblos originarios. Hay personas que tienen el saber del tema lingüístico, pero las nuevas generaciones muy poco conocen o no conocen nada. Los recursos económicos lamentablemente los maneja el Estado y debiera haber mayor distinción en el tema lingüístico, así como el territorio también, porque sin los territorios muchas de las tradiciones y costumbres no se podrían generar", manifestó.

Asimismo, destacó el valor de la artesanía y cuestionó la escasa fidelidad con que muchas veces se representa visualmente a los pueblos originarios de la Patagonia.

"La artesanía es un oficio importante dentro de todos los pueblos originarios y a lo mejor la gente no lo conoce en profundidad. Uno busca fotografías de los pueblos originarios y muchas de ellas no son fidedignas. Ese punto de vista me corresponde educar, corregir y dar otra mirada distinta sobre la fotografía, que es algo profundo para dar a conocer no solamente al pueblo kawésqar, sino también a los demás pueblos originarios", indicó.



Un trabajo colaborativo



La conductora resaltó que el desarrollo del programa ha sido posible gracias al trabajo conjunto con investigadores, historiadores, antropólogos y representantes de las comunidades indígenas, quienes han contribuido durante años a fortalecer los contenidos del espacio.

"No todos podemos trabajar solos, siempre tenemos que tener alianzas, colaboradores. Muchos de nuestros colaboradores dentro del programa son investigadores, historiadores y antropólogos, que es la temática más cercana que nosotros tenemos sobre la historia del pueblo kawésqar, del pueblo yagán y del pueblo selk'nam. Tenemos que tener harta colaboración de muchas personas y de muchos académicos e investigadores", comentó.

Messier también recordó el legado de su padre en la conformación de la primera comunidad kawésqar organizada, experiencia que, señaló, ha marcado profundamente su compromiso con la difusión de la cultura indígena.

"El poder continuar ese legado ha sido una gran responsabilidad, como también incentivar a los nuevos descendientes para que se involucren un poco más en profundidad, porque es necesario compartir toda esa sabiduría que tienen los pueblos originarios", afirmó.



Nueva temporada



La novena temporada de "Cuentan los antiguos, escuchen con el corazón hermanos y amigos" comenzará el jueves 20 de agosto, cambiando su emisión habitual de los miércoles a los jueves, entre las 16:00 y las 17:00 horas, horario de Magallanes.

Entre los contenidos anunciados para este año figuran capítulos dedicados al cambio climático, arqueología, fotografía histórica, lingüística, géneros musicales, territorio kawésqar, leyendas y fábulas, además de una serie especial sobre el rol de la mujer en los pueblos originarios, abordando las dinámicas de matriarcado y patriarcado.





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