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11 de agosto de 2026

PDI DETUVO A TRES SUJETOS TRAS INVESTIGACIÓN POR ABIGEATO EN UNA ESTANCIA DE TORRES DEL PAINE

Durante la investigación se logró establecer que, entre los meses de febrero y mayo de este año, se registró la sustracción de bovinos desde la estancia, así como la participación de tres imputados en el delito.

detenidoabigeato

A raíz de un proceso investigativo de seis meses, desarrollado por detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Punta Arenas, en coordinación con la Fiscalía Local de Puerto Natales, por el delito de abigeato ocurrido en una estancia ubicada en la comuna de Torres del Paine, tres hombres fueron detenidos.

Durante la investigación se logró establecer que, entre los meses de febrero y mayo de este año, se registró la sustracción de bovinos desde la estancia, así como la participación de tres imputados en el delito.

El jefe de la BIRO Punta Arenas, Subprefecto Gerardo Álvarez, indicó: “Tras realizar diversas diligencias investigativas, entre ellas toma de declaraciones, fijaciones mediante drone y análisis de información, se pudo determinar que los imputados sustraían vacunos y los faenaban en el lugar sin ningún control sanitario, para luego ingresar la carne al mercado a través de un local establecido”.

Con los antecedentes obtenidos, la Fiscalía Local de Puerto Natales gestionó las respectivas órdenes de detención, entrada y registro, las que fueron materializadas por la PDI.

El operativo contó con la participación de detectives de la BIRO Punta Arenas y el apoyo de funcionarios de la PDI Puerto Natales, culminando con la detención de tres hombres adultos: dos de nacionalidad chilena y un ciudadano colombiano. Durante el procedimiento, además, fueron incautadas dos armas cuya morfología externa tiene apariencia de un arma de fuego.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, donde fueron formalizados y quedaron sujetos a la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

Llamado a denunciar

El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, destacó que “la detención de tres personas por abigeato en Puerto Natales es el resultado de una investigación que permitió reunir antecedentes y avanzar concretamente contra quienes cometen este tipo de delitos”.

Agregó que “el resultado se suma al trabajo que se está desarrollando en el marco del Plan Regional de Acción Rural, fortaleciendo la prevención, fiscalización y persecución de los delitos que afectan a nuestros sectores rurales”.

Finalmente, la autoridad realizó un llamado a la comunidad a seguir denunciando este tipo de ilícitos e indicó que quienes tengan información respecto de algún delito pueden denunciar de manera anónima y segura llamando al *4242 Denuncia Seguro. Puntualizó que “la denuncia es una herramienta fundamental para investigar y obtener resultados”.

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