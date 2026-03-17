OPERATIVO NACIONAL DEJA CASI TRES MIL DETENIDOS: 53 CAPTURAS EN MAGALLANES

​Casi tres mil personas fueron detenidas en todo el país en solo tres días, tras un operativo coordinado entre Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI). El balance nacional fue presentado durante el comité de Seguridad encabezado por el Presidente José Antonio Kast en Arica, en el inicio del plan Escudo Fronterizo, estrategia que busca reforzar la persecución de prófugos de la justicia y el control migratorio.



En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el despliegue policial desarrollado entre el 12 y el 14 de marzo dejó 53 personas detenidas, en operativos realizados en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams.



La delegada presidencial regional, Ericka Farías, destacó que la seguridad es una de las prioridades centrales del gobierno y que este tipo de acciones continuarán desarrollándose de forma permanente. “La seguridad es una de las principales prioridades del gobierno y eso se está demostrando con operativos como este. Van a ser constantes y muchos de ellos no se anunciarán previamente porque responden a trabajo de inteligencia y a un análisis de dónde se concentra la mayor actividad delictual”, señaló.



Del total de detenidos en la región, 51 corresponden a personas con órdenes pendientes o arrestos vigentes, mientras que dos fueron detenidas en flagrancia por microtráfico de drogas. En cuanto a nacionalidad, 50 son chilenos y tres extranjeros.

Entre los delitos asociados a estas detenciones se encuentran microtráfico de drogas, robo con intimidación, receptación, violación de menor de 14 años, amenazas, lesiones, apropiación indebida, porte de arma y conducción en estado de ebriedad, entre otros.



El jefe de la Región Policial de Magallanes y Antártica Chilena, Prefecto Inspector Carlos Vásquez Palma, explicó que el operativo responde a un análisis criminal que permite focalizar los despliegues policiales. “Las personas detenidas fueron puestas a disposición de los tribunales de justicia en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. Este tipo de operativos responde a un análisis criminal que nos permite identificar los días y lugares donde se registran más delitos”, indicó.



Por su parte, el prefecto de Carabineros de Magallanes, coronel Gonzalo Larenas Arias, valoró el trabajo conjunto entre ambas instituciones. “Este plan de servicios tuvo como objetivo ubicar a personas que mantenían órdenes de detención pendientes. El trabajo conjunto entre Carabineros y la PDI permitió detener a 53 personas por distintos delitos en la región”, afirmó.



Fiscalización migratoria y droga incautada



Durante el operativo también se realizaron 78 fiscalizaciones a ciudadanos extranjeros, detectándose que 18 de ellos infringían la Ley de Migración, por lo que fueron denunciados. Entre los motivos se encuentran ingreso por pasos no habilitados, trabajo sin autorización o permanencia fuera de plazo.



Como resultado de estas fiscalizaciones, una mujer de nacionalidad colombiana fue expulsada del país, luego de cumplir condena en la región por tráfico ilícito de drogas. Además, dos ciudadanos venezolanos fueron notificados de su proceso de expulsión.



El operativo también permitió incautar 288 gramos de resina de cannabis, distribuidos en 18 contenedores, los cuales eran comercializados desde una vivienda en Puerto Natales. Por este hecho, un hombre y una mujer fueron detenidos y formalizados por microtráfico de drogas, quedando con distintas medidas cautelares.



Las autoridades destacaron que este tipo de despliegues continuarán realizándose de manera periódica, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir la comisión de delitos en la región.



