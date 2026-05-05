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5 de mayo de 2026

SEREMI DE JUSTICIA CRISTÓBAL FERNÁNDEZ ABORDA MODERNIZACIÓN DIGITAL, COORDINACIÓN INTERSECTORIAL Y SITUACIÓN CARCELARIA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Buenos días región.

seremijusticia

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Justicia y Derechos Humanos de Magallanes, Cristóbal Fernández Jofré, abordó los principales lineamientos de su gestión, destacando un enfoque centrado en reformas estructurales, fortalecimiento institucional y modernización del Estado.

En sus primeros días al mando de la cartera regional, la autoridad sostuvo reuniones de coordinación con las jefaturas de las seis instituciones dependientes y relacionadas, con el objetivo de definir prioridades que permitan robustecer la institucionalidad en materia de justicia. En esa misma línea, encabezó la primera reunión sectorial del gabinete de Justicia en Magallanes, instancia que permitió articular el trabajo interinstitucional y avanzar en mejorar el acceso a la justicia para la ciudadanía.

Otro de los puntos relevados por Fernández fue la modernización digital del Conservador de Bienes Raíces, destacando la implementación de una nueva plataforma web que permitirá realizar trámites de manera completamente online, en concordancia con los objetivos impulsados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Asimismo, el seremi valoró la labor de intervención que se desarrolla en el Centro de Cumplimiento Juvenil, subrayando la importancia de conocer en terreno el funcionamiento del recinto durante su primer mes de gestión, lo que le ha permitido tener una visión directa del trabajo con adolescentes y jóvenes.

Respecto al centro penitenciario de Punta Arenas, la autoridad señaló que "las condiciones generales de la infraestructura son bastante adecuadas para el estándar nacional nosotros tenemos un estándar de seguridad importante tenemos un sistema de tecnovigilancia que fue inaugurado hace 5 años ya y que siempre puede existir ciertas actualizaciones o mejoras pero en términos generales es un estándar bastante adecuado para el resto del país de hecho es el único centro que cuenta con calefacción y agua caliente durante las 24horas del día, eso no es común en el resto del país, cuenta con salas y que queremos mejorar, conversamos con el seremi de cultura para poder incorporar puntos de cultura".

No obstante, también advirtió sobre un escenario en evolución respecto a la población penal, indicando que "las condiciones de sobrepoblación que puedan existir, nosotros todavía no llegamos a un punto de hacinamiento en un sentido estricto pero si ya tenemos el problema de sobrepoblación que hace 5 años no existía y por lo tanto es un punto de preocupación que tenemos que tener en consideración, estamos en una curva ascendente desde hace unos años de personas que son tanto condenadas como privadas de libertad por otras razones".

De esta manera, el seremi Fernández reafirmó que su gestión buscará equilibrar el fortalecimiento institucional con mejoras concretas en infraestructura, acceso a servicios y modernización, poniendo énfasis en responder a los desafíos actuales del sistema de justicia en la región.


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