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5 de mayo de 2026

MUNICIPIO DESPLIEGA MONITOREO POR INTENSAS PRECIPITACIONES EN PUNTA ARENAS

​Los equipos mantienen vigilancia en sectores con riesgo de anegamientos y cortes.

EMERGENCIAS POR LLUVIAS (3)

La Municipalidad de Punta Arenas activó durante las últimas horas un despliegue preventivo y de respuesta ante las intensas precipitaciones registradas en la comuna, situación que ha obligado al monitoreo permanente de distintos sectores con riesgo de anegamientos y afectaciones de conectividad.

Desde la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastre informaron que el operativo comenzó una vez declarada la Alerta Temprana Preventiva por precipitaciones, concentrando el trabajo principalmente en zonas periurbanas, consideradas las más complejas frente al aumento de caudales.

La directora de Gestión del Riesgo de Desastre, Sonia Vargas, explicó que los equipos municipales se encuentran recorriendo distintos puntos críticos para evaluar la evolución del sistema frontal. "A contar del día de ayer, una vez declarada la alerta preventiva por precipitaciones, el personal de la unidad se encuentra activado revisando principalmente los sectores periurbanos, que son los más complicados en estos momentos", señaló.

Entre los lugares monitoreados se encuentran prolongación Mardones, sector de Villa Generosa, y Pedro Aguirre Cerda donde se determinó el cierre preventivo de la vía debido al aumento del caudal sobre el camino. "Se tomó la decisión de cerrar Pedro Aguirre Cerda principalmente por precaución, ya que el agua está pasando sobre la calzada y eso puede provocar socavamientos o accidentes vehiculares", indicó Vargas. Desde el municipio informaron que el acceso al sector Monte Verde debe realizarse por Salvador Allende con Av. Monte Verde.

La funcionaria municipal agregó que existe preocupación por posibles problemas de conectividad si las precipitaciones continúan intensificándose. "En Pedro Aguirre Cerda no existe riesgo de ingreso de agua a viviendas, pero sí un problema importante de conectividad. Si los cauces toman completamente las vías, vecinos de Monte Verde podrían quedar aislados, como ocurrió en 2023", advirtió.

En paralelo, personal municipal acudió a una emergencia registrada en prolongación Mardones, tras recibir un llamado por acumulación de agua y riesgo de ingreso a tres viviendas. "En ese sector existe afectación recurrente producto del aumento de esta mal llamada laguna, lo que genera anegamientos de patios, calzada y eventualmente peligro de ingreso de agua a las viviendas", explicó la directora.

Desde el municipio señalaron además que parte de las problemáticas requieren intervenciones de otros organismos públicos. En ese contexto, Vargas recordó que existen compromisos previos de Obras Públicas para ejecutar estudios y medidas de mitigación en algunos sectores afectados.

Finalmente, la Municipalidad reiteró el llamado a conducir con precaución, respetar los cierres preventivos y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles nuevas afectaciones derivadas del sistema frontal. Asimismo, ante cualquier situación de emergencia, la comunidad puede comunicarse con la línea municipal de emergencias 800 800 134, habilitada para recibir reportes y coordinar asistencia en distintos sectores de la comuna.  

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