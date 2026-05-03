RUTAS AUSTRALES VINCULAN A ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY CON LA HISTORIA AERONÁUTICA DE MAGALLANES

La historia de la aviación en el extremo sur del continente tiene entre sus protagonistas al escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry, quien en 1929 llegó a Argentina como director de Aeroposta Argentina. Su misión era desarrollar rutas aéreas en la Patagonia, un territorio complejo por sus condiciones climáticas y geográficas, marcando un hito en la conectividad del cono sur.

Aunque su paso se asocia principalmente al territorio argentino, su labor abarcó toda la Patagonia austral, incluyendo zonas vinculadas a Magallanes. La ruta aérea que impulsó llegaba hasta Río Gallegos y consideraba a Punta Arenas como escala operativa ante las frecuentes tormentas. Entre sus objetivos también estuvo gestionar la extensión formal de la línea hacia territorio chileno.

Durante este periodo, el aviador realizó vuelos en condiciones extremas, transportando correo entre localidades aisladas, explorando rutas sin cartografía precisa y enfrentando vientos intensos, baja visibilidad y largas jornadas que podían extenderse por horas, incluso durante la noche. Estas experiencias marcaron tanto su trayectoria como piloto como su desarrollo literario.

Las vivencias en el sur del mundo influyeron directamente en sus obras. Textos como “Vuelo Nocturno” y “Tierra de Hombres” recogen elementos inspirados en estos paisajes y desafíos, mientras que su obra más conocida, “El Principito”, también presenta interpretaciones vinculadas a su experiencia como aviador.

Si bien no residió en Magallanes, su paso por la región entre 1929 y 1931 lo posiciona como parte de la historia temprana de la aviación austral. En Punta Arenas, su figura es recordada con una plaza que lleva su nombre, reflejando su vínculo con el desarrollo de las rutas aéreas en el extremo sur.



Fuente: Haike'n Geo

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