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8 de abril de 2026

GABRIELA MISTRAL "VIAJA" A LA ANTÁRTICA

A 80 años de su premio Nobel

Muestra

En una conmemoración que une la literatura universal con los paisajes más extremos del planeta, se presentó durante febrero una exposición interactiva sobre la vida y obra de la gran poeta chilena Gabriela Mistral y su inexplorado vínculo con Antártica. El evento marca un hito cultural al celebrarse los 80 años desde que la destacada escritora chilena recibiera el Premio Nobel de Literatura en 1945.

La muestra estuvo a cargo de la artista visual y profesora de la Universidad de Chile, Carolina Ibarra, quien señaló que "en esta muestra existen tres estadios: uno que es sobre el paisaje, otro sobre la escritura de la poetisa y un tercero sobre el territorio antártico. Gabriela Mistral tiene una forma de estar en el mundo muy presente y eso hace esta dimensión tan territorial de ella".

La muestra se presentó primero en la sede del Instituto Antártico Chileno (INACH) en Punta Arenas y posteriormente se trasladó a la base "Profesor Julio Escudero", en isla Rey Jorge. En este escenario gélido, la experiencia fue presenciada por una delegación de autoridades encabezadas por el Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, el director del INACH, Gino Casassa, además de investigadoras e investigadores del Programa Nacional de Ciencia Antártica que se encontraban realizando labores científicas en dicho territorio.

"Tener una muestra artística de Mistral en la Antártica y en Punta Arenas es de suma relevancia, principalmente por el aniversario de los 80 años de haber obtenido su merecido Premio Nobel", apunta Casassa.

A su vez, Dusan Martinovic, director del Museo Gabriela Mistral de Vicuña, subrayó que "desde el museo comenzamos a planificar una idea sobre Gabriela y su conexión geográfica, ya que era una gran conocedora de la geografía de Chile. Hoy, a 80 años de su premio Nobel, nos propusimos una tarea bastante interesante que era generar una exposición sobre el continente antártico. Gabriela Mistral escribió sobre Antártica y cuando revisamos su biblioteca personal encontramos varios textos alusivos al Continente Blanco".

Esta iniciativa, apoyada por el INACH, refuerza la idea de que la Antártica no es solo un laboratorio natural para la ciencia, sino también un espacio para la cultura y el encuentro con la identidad nacional a ocho décadas del reconocimiento mundial a Gabriela.

El Instituto Antártico Chileno (INACH) es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).

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