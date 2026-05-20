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20 de mayo de 2026

ACADEMIA DE EMPRENDIMIENTO JOVEN DE CORMAG Y PACE UMAG BENEFICIARÁ A CERCA DE 150 ESTUDIANTES

Esta primera versión de la Academia de Emprendimiento está dirigida a alumnos y alumnas de tercero y cuarto medio de liceos técnicos de Punta Arenas.

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Este martes 19 de mayo comenzaron los primeros talleres de la Academia de Emprendimiento Joven, iniciativa impulsada en conjunto por la Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG); y el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE), de la Universidad de Magallanes.

Esta primera versión de la Academia de Emprendimiento está dirigida a alumnos y alumnas de tercero y cuarto medio de liceos técnicos de Punta Arenas, y busca transferir conocimientos y entregar herramientas para que los estudiantes puedan generar sus propias ideas de negocio y, a futuro, ver en el emprendimiento una posibilidad real de generar ingresos distinta al trabajo dependiente, contribuyendo potencialmente al desarrollo regional mediante la generación de nuevos empleos.

La Gerenta General de CORMAG, Yenny Oyarzo, valoró la importancia de esta iniciativa pionera en nuestra región: “muchas veces en Magallanes hay muy buenas ideas, pero falta el impulso inicial o las herramientas para desarrollarlas. Por eso creemos que es importante generar estos espacios desde temprana edad”.

En esta línea, la Coordinadora Ejecutiva de PACE, Andrea Venegas, explicó que actualmente el programa trabaja con nueve liceos, cinco de ellos en Punta Arenas. “Además, estamos presentes en Puerto Williams, Porvenir y en los dos liceos públicos de Puerto Natales. La idea es poder llegar a todos ellos con esta misma academia”, señaló.

Durante la jornada de este martes, los equipos de PACE-UMAG y CORMAG estuvieron presentes tanto en el Liceo Polivalente Sara Braun, durante la mañana, como en el Instituto Superior de Comercio (INSUCO), en la tarde, donde se desarrollaron las primeras sesiones de la academia y se expuso sobre experiencias de emprendimiento reales y exitosas de la región.

Además, los estudiantes participaron en actividades interactivas que les permitieron generar sus primeras propuestas de negocio, las cuales serán trabajadas y perfeccionadas durante los próximos talleres.

Sobre la recepción de la actividad por parte de los alumnos, el Director del Liceo Polivalente Sara Braun, Rodrigo Aguilar, aseguró que "los vi muy contentos con la actividad que trajeron. Es algo muy útil para su vida futura, que puede significar para ellos una herramienta enorme en su vida profesional".

Por su parte, el alumno de cuarto medio del INSUCO, Hans Doberti, señaló que fue una “muy buena idea. El espacio y el equipo en general fue muy acogedor. Me gustaría participar en próximos talleres porque tengo una visión a futuro”.

La iniciativa contempla una serie de sesiones formativas en los cinco liceos técnicos con los que trabaja PACE en Punta Arenas, proyectando beneficiar a cerca de 150 jóvenes en esta primera versión.

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