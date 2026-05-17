ESCUELA BERNARDO O’HIGGINS REALIZÓ FERIA DEL LIBRO CON ACTIVIDADES CREATIVAS Y SENSORIALES PARA SUS ESTUDIANTES

​La Escuela Libertador Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme desarrolló el pasado 5 de mayo una nueva versión de su “Feria del Libro”, actividad organizada en el marco de la conmemoración del Mes y Día del Libro y orientada a fomentar la lectura, la creatividad y las habilidades comunicativas de los estudiantes. Durante dos semanas previas, alumnos de distintos niveles trabajaron en proyectos pedagógicos vinculados a la asignatura de Lenguaje y Comunicación. En el primer ciclo, desde Pre kínder hasta cuarto básico, los estudiantes elaboraron cuentos sensoriales enfocados en estimular los cinco sentidos a través de relatos creados desde sus propias experiencias e imaginación. La jornada permitió que los estudiantes presentaran y relataran sus historias a compañeros de otros cursos, fortaleciendo habilidades de memoria, lectura y expresión oral. Paralelamente, los cursos del segundo ciclo desarrollaron investigaciones sobre personajes literarios, creando nuevas historias y accesorios representativos para dramatizar escenas durante la feria. Además, los estudiantes de kínder participaron mediante la confección de personajes de cuentos infantiles elaborados con distintas texturas en el marco de su Taller de Artes. Desde la comunidad educativa agradecieron la participación de estudiantes, docentes y familias que formaron parte activa de esta actividad escolar.

