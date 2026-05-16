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16 de mayo de 2026

CHILE SUPERA LOS 10 MILLONES DE CONEXIONES 5G EN MEDIO DEL DEBATE POR EL IMPACTO DE LA HIPERCONECTIVIDAD

​El país registra acceso a internet en más del 96% de los hogares, mientras especialistas advierten sobre desafíos ligados a salud mental, seguridad digital y brecha tecnológica.

INTERNET 2

En el marco del Día Mundial de Internet, las cifras posicionan a Chile como uno de los países con mayor nivel de conectividad en América Latina. Actualmente, el país supera los 10 millones de conexiones 5G y más del 96% de los hogares cuenta con acceso a internet, según datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

El avance tecnológico también se refleja en la calidad de las conexiones. Cerca del 84% de las conexiones fijas funcionan mediante fibra óptica y casi siete de cada diez hogares con internet fijo cuentan con velocidades de entre 500 y 1.000 megas. El crecimiento digital ha modificado hábitos cotidianos vinculados al trabajo, educación, entretenimiento, comercio y comunicaciones.

Pedro Gallardo, director en Ciberseguridad de Minsait, señaló que internet pasó de ser una herramienta complementaria a convertirse en una infraestructura esencial para el funcionamiento de la sociedad. En ese contexto, advirtió que la masificación digital también incrementó la exposición a amenazas cibernéticas que afectan tanto a personas como a empresas e instituciones.

Especialistas también alertan sobre los efectos de la hiperconectividad en la salud mental y la vida cotidiana, particularmente entre niños, adolescentes y jóvenes. Angelo Catricheo, director general de Informática y Tecnología de la Universidad del Alba, indicó que uno de los desafíos actuales es aprender a convivir con la tecnología sin afectar el bienestar personal y las relaciones interpersonales.

Pese al crecimiento del acceso digital, expertos advierten que persisten diferencias importantes entre sectores urbanos y rurales, especialmente en calidad de conexión y alfabetización digital. Además, remarcan que el debate sobre el uso responsable de internet cobra mayor relevancia ante el avance de tecnologías como la inteligencia artificial y el aumento sostenido del tráfico de datos en el país.


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