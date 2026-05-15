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15 de mayo de 2026

"YO NO VINE A LA POLÍTICA A HACERME RICO; ESTO ES SIMPLEMENTE PERIODISMO DE GUERRILLA" DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME DESMIENTE REPORTAJES SOBRE SU PATRIMONIO

Buenos días región.

diputadoriquelme

En una extensa conversación en el programa "Buenos Días Región", el diputado por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci (Partido Republicano), abordó los principales ejes de su agenda legislativa y de fiscalización, destacando una nueva denuncia por presuntos sobreprecios en el sector salud local, las proyecciones de la Ley de Reconstrucción Nacional y su postura frente a recientes publicaciones sobre su patrimonio.

Alerta por sobreprecios en contratos de Salud Mental

Uno de los anuncios más relevantes del parlamentario fue la detección de presuntas irregularidades en contratos estatales destinados a la salud mental en la región. Riquelme adelantó que sostendrá una reunión formal con el Seremi de Salud y la dirección del Servicio de Salud para presentar antecedentes recopilados en terreno junto a diversas asociaciones de funcionarios (como Fenrus y Fenats).

Según detalló, los costos por persona en estos programas se habrían sextuplicado en los últimos tres años. "El 2023 se pagaba cerca de 14.000 pesos por persona al día para temas de salud mental. Hoy se están pagando 75.000 pesos", afirmó el legislador, apuntando a contratos adjudicados a la Fundación Hernando de Magallanes y a la empresa Talent Master, ambas entidades bajo investigación de la Fiscalía.

Respaldo a Contraloría y fiscalización al Gobierno Regional

En materia de probidad, el diputado valoró la gestión del nuevo contralor regional, destacando que en pocos meses ha agilizado informes estancados desde 2023, como el caso Procultura en la Municipalidad de Porvenir.

Asimismo, reveló la existencia de un nuevo informe de Contraloría de aproximadamente 70 páginas enfocado en el Gobierno Regional. De acuerdo con Riquelme, el documento determina que el gobernador no publicó estados financieros y entorpeció la labor fiscalizadora del Consejo Regional (CORE). Estos antecedentes serán entregados a los consejeros regionales para evaluar posibles requerimientos ante el Tribunal Electoral Regional (TER).

Agenda legislativa: Ley de Reconstrucción y Emergencia Oncológica

En el ámbito parlamentario, Riquelme anticipó una semana de alta intensidad en el Congreso, debido a la discusión con suma urgencia de la Ley de Reconstrucción Nacional, cuya votación en el pleno se prevé para el próximo miércoles.

El diputado defendió firmemente la necesidad de este proyecto para reactivar la economía y el empleo tras años de estancamiento. "Queremos volver al Chile que era pujante (...) y para eso tenemos que bajar los impuestos para que llegue inversión", señaló. En la misma línea de políticas públicas prioritarias, destacó el impacto del decreto de emergencia oncológica impulsado por el Ejecutivo, asegurando que ha permitido disminuir las listas de espera y obligar a las ISAPRES a garantizar tratamientos y medicamentos.

Desmentido a publicaciones sobre su patrimonio

Finalmente, al ser consultado sobre reportajes de medios digitales locales que cuestionaban su declaración de intereses y patrimonio, Riquelme rechazó de forma categórica las acusaciones, calificándolas en un 90% como falsas y tildándolas de "periodismo de guerrilla".

El parlamentario explicó que los certificados de Tesorería no acreditan dominio vigente de propiedades vendidas con anterioridad y aclaró que mantiene un juicio civil de siete años contra el Fisco debido a la declaratoria de bienes nacionales de uso público en ciertos terrenos. "Mi patrimonio es el mismo que presenté el 2021 y no ha variado significativamente. Yo no vine a la política a hacerme rico", concluyó.



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