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15 de mayo de 2026

FIBROMIALGIA: AUTORIDADES Y AGRUPACIONES IMPULSAN SENSIBILIZACIÓN Y ACCESO A INFORMACIÓN EN MAGALLANES

La actividad reunió a servicios públicos y organizaciones sociales para orientar a pacientes, visibilizar la enfermedad y difundir el nuevo programa regional de atención integral.

GET Fibromialgia

​En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Fibromialgia, la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, a través de su programa Gobierno en Terreno, realizó una plaza ciudadana en conjunto con la Agrupación “Fibromialgia en Acción, Magallanes”, con el propósito de sensibilizar a la comunidad sobre esta enfermedad crónica y visibilizar las dificultades que enfrentan quienes la padecen diariamente.

 
Estas plazas ciudadanas permiten acercar los servicios públicos a la comunidad, generar espacios de escucha y orientación, y fortalecer el vínculo entre las instituciones y las organizaciones sociales. En este caso, además, la instancia permitió abrir una conversación necesaria sobre una enfermedad muchas veces invisibilizada, promoviendo mayor empatía, comprensión y acceso a información para pacientes, familias y ciudadanía en general.

 
La Delegada Presidencial Regional destacó la importancia de avanzar en empatía, información y acompañamiento hacia quienes viven con esta condición. “Hoy quisimos estar presentes junto a la Agrupación Fibromialgia en Acción, Magallanes, porque entendemos que la fibromialgia no solo provoca dolor físico, sino también muchas veces incomprensión, aislamiento y desgaste emocional para quienes la viven diariamente.

 
La autoridad señaló que como Gobierno, cree que es fundamental visibilizar esta realidad, generar conciencia y acercar el Estado a las personas a través de espacios como Gobierno en Terreno y agregó que “En Magallanes hay 1.320 personas diagnosticadas con fibromialgia, es por eso que valoramos profundamente el trabajo que realiza la agrupación desde hace ya diez años acompañando a pacientes y familias, y también destacamos el nuevo programa de salud que permitirá entregar atención integral y oportuna a personas con fibromialgia en toda la región. Queremos una sociedad más empática, más informada y más comprometida con la salud y la dignidad de todas las personas.”, enfatizó la autoridad regional.

 
La actividad reunió a diversos servicios públicos y organizaciones, generando un espacio de orientación, apoyo y acompañamiento para pacientes y familias. Estuvieron presente Sernameg, Fonasa, Compín, Servicio de Salud Magallanes, Senadis, Seremi de Desarrollo Social y Familia, Corporación de Asistencia Judicial, Cruz Roja, Chile Atiende, Junaeb y Cormupa.

 
La presidenta de la Agrupación Fibromialgia en Acción, Magallanes, Julia Velázquez Gallegos, destacó la positiva recepción de la comunidad y el impacto que tienen estas instancias para quienes viven con fibromialgia. “Como nunca tuvimos mucha afluencia de público, mucha gente que quiso interiorizarse sobre la enfermedad. Eso es muy importante porque antes no se sabía lo que era la fibromialgia. Hoy la gente se informa, pregunta y entiende un poco más lo que vivimos día a día”, señaló.

 
La dirigenta, quien padece fibromialgia hace más de 20 años, relató que convivir con esta condición significa enfrentar dolores permanentes, fatiga crónica y consecuencias emocionales que afectan profundamente la calidad de vida. “Es levantarse y acostarse con dolor. Muchas veces no se entiende la enfermedad, incluso dentro de la propia familia, y eso provoca mucha tristeza y aislamiento. Por eso, tener una agrupación y sentir apoyo hace una gran diferencia”, agregó.
Durante la jornada también participó el Servicio de Salud Magallanes, que presentó un nuevo programa regional destinado a personas con sospecha o diagnóstico confirmado de fibromialgia.

 
La jefa del Departamento de Atención Primaria y Reasistencial del Servicio de Salud Magallanes, Valeska Montoya, explicó que la iniciativa será financiada por el Gobierno Regional y beneficiará a cerca de 700 usuarios y usuarias de toda la región. “Este programa permitirá acceso a exámenes, fármacos y atención de un equipo multidisciplinario compuesto por médicos, psicólogos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales y nutricionistas, dependiendo de las necesidades de cada persona”, indicó.

 
Este programa surge directamente del trabajo con agrupaciones de pacientes y busca implementar en la práctica la Ley de Fibromialgia de 2023, que actualmente no tiene presupuesto nacional. Las autoridades esperan que sirva como modelo para otras regiones del país.

 
El programa comenzará a ejecutarse durante el mes de julio y estará disponible en establecimientos de atención primaria de todas las comunas de Magallanes, incluyendo hospitales comunitarios de Porvenir y Puerto Williams.



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