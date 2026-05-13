DE MAGALLANES AL MUNDO Y DIRECTO AL COLEGIO: LA "SUPERPROTEÍNA" REGIONAL QUE YA DISFRUTAN 11.800 ESCOLARES

​Lo que comenzó hace ocho años como una alianza educativa, hoy se celebra en las mesas de miles de establecimientos educacionales de la Región de Magallanes.



El Liceo Polivalente María Behety fue el escenario de una colorida degustación donde el gran protagonista fue el salmón premium de Blumar, que ya forma parte de la minuta de almuerzos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) en la región.



Este hito permite que más de 11.800 estudiantes de 67 colegios públicos y subvencionados accedan mensualmente a un producto con estándar de exportación. La iniciativa contempla la distribución de 11 mil porciones cada mes —equivalentes a mil kilos de producto—, asegurando que el salmón producido localmente llegue de manera sistemática a las mesas escolares.



Durante la jornada, la directora del Liceo María Behety, Marcela Andrade, valoró “esta alianza que existe desde 2018 con Blumar, que ha permitido que nuestros estudiantes reciban capacitaciones y, desde el año pasado, salmón regional al menos una vez al mes en sus almuerzos”.



Este avance en la nutrición escolar regional es fruto de la reciente adjudicación de Blumar para proveer la proteína al Programa de Alimentación Escolar (PAE), siendo la primera vez que un producto regional de exportación se integra bajo este esquema.



Al respecto, la directora regional de Junaeb Magallanes, Natacha Carrasco, destacó “el aporte de Blumar, considerando que esta no es la primera feria de degustación que se hace y en la licitación anterior nosotros no teníamos considerado el salmón dentro de las minutas. Destacamos la presencia permanente respecto al consumo del producto en este y otros establecimientos de la región”.



El producto entregado consiste en filetes de salmón atlántico premium con piel sellados al vacío, 100% regionales, cosechados en centros de Río Verde y Última Esperanza y procesados en la planta de Punta Arenas.



Pablo Solís, gerente de Blumar Magallanes, manifestó el orgullo de la compañía por este hito. “Desde 2018 tenemos un vínculo con el Liceo María Betty, y hoy qué mejor que tener el salmón, una superproteína, en las mesas de los alumnos. Nos enorgullece, nos hace feliz y esperamos seguir concretando más hitos en el futuro con el liceo y con otras entidades para la comunidad de la región. Queremos que el salmón cada día se haga más presente en las mesas de la gente de Magallanes”, valoró.



Finalmente, el seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado, resaltó “este acuerdo entre empresa y educación es motivo de alegría y, por supuesto, también de compromiso como Seremía Educación para seguir trabajando incansablemente por el bienestar de nuestros educandos”.







​

