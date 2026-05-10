COLUMNA DE OPINIÓN | EL DÍA DE LA MADRE EN PELIGRO

Hoy, en casi todos los hogares familiares celebramos el Día de la Madre, una fiesta que toca hondas fibras afectivas de la historia de cada persona. Es una fiesta hecha de encuentros familiares, regalos a las mamás, salidas o paseos, una fiesta llena de recuerdos agradecidos y renovación del amor hacia las mamás; también, a veces, con peticiones de perdón y promesas de cambios.

Es una fiesta hermosa que celebra a esa persona única en la vida de cada ser humano. La mamá es la mujer que acogió el regalo de la vida en su seno, la cuidó para que naciese la persona que hoy somos cada uno de nosotros, y luego -en una interminable cadena de generosos sacrificios- nos alimentó, cuidó nuestra salud, veló nuestro descanso, procuró darnos lo mejor en todo lo que estaba a su alcance. También nos enseñó las principales cosas de la vida, desde enseñarnos a hablar hasta enseñarnos a dar y recibir amor y perdón. Como si fuera poco, para la mayoría de las personas, la mamá fue quien nos enseñó a conocer a Dios y a relacionarnos con Él en la oración. Sin duda, y aunque a algunos les cueste creerlo, aceptarlo o decirlo, la mamá es la persona que más ha influido en lo que somos y en el modo en que somos como personas.

Pero llama poderosamente la atención que esta grandiosa vocación y tarea que es la maternidad, la cual merece la alabanza de todos y que se expresa en la celebración de este día en todo el mundo, se encuentre tan a la baja en nuestro país y haciendo saltar todas las alarmas, pues tenemos una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y nos vamos volviendo un país de viejos, con cada vez menos niños y jóvenes, y con serias consecuencias en los sistemas laborales, de salud, de pensiones y escolar. Un amigo me decía, medio en broma, medio en serio: “si seguimos así, hasta la celebración del Día de la Madre está en peligro”.

El descenso de la natalidad que vivimos en el país es un asunto muy complejo y con hondas consecuencias personales y sociales. Es uno de los signos más claros del tremendo nivel de transformaciones en la sociedad, porque no se trata sólo de la postergación de la maternidad o que haya menos hijos por familia, sino lo nuevo es que cada vez son más los jóvenes que deciden no ser madres ni padres. Los expertos en estos temas lo explican por los cambios socio-culturales y económicos en la histórica postergación de las mujeres, de modo que hoy la maternidad es vista por muchas mujeres como un obstáculo en sus posibilidades de desarrollo personal, laboral o académico. Para otros, les parece irresponsable ser mamás o papás, cuando en la sociedad no se dan las condiciones para formar y sostener una familia, pues como han dicho algunos: “en Chile el kilo de guagua sale muy caro”.

Pero, por otra parte, la gran mayoría de las mamás nos dirán que sus hijos son una de las mayores alegrías de su vida, y que ser madres les ha dado un sentido y una plenitud mayor que cualquier otro proyecto. Y casi todos los hijos diremos que muestras mamás y su amor incondicional ha sido una de las mejores cosas que nos ha pasado en la vida. Eso que experimentan las mamás y los hijos tiene poco que ver con logros económicos, pero tiene mucho que ver con el amor.

Más allá de las vivencias particulares de cada uno con nuestra mamá, hay riquezas universales que hemos recibido de ellas: la experiencia del amor gratuito, el cobijamiento, la acogida incondicional, las manifestaciones de ternura y abrirnos a la reciprocidad del amor son experiencias humanas fundamentales en que la mamá ha sido uno de los primeros y principales protagonistas. Como decía el Papa Francisco: “una sociedad sin madres sería una sociedad inhumana, porque las madres saben testimoniar siempre, incluso en los peores momentos, la ternura, la entrega, la fuerza moral”.

Por cierto, no se trata de idealizar a las mamás, pues en ellas también están las huellas de la fragilidad humana con sus sombras, pero se trata de valorar y acoger en el amor a esta persona luminosa que nos ha dado a luz e iluminado las vivencias fundamentales del corazón humano. Así, anhelando que el valor de la maternidad crezca en nuestra sociedad y muchas mujeres y muchos hijos puedan experimentar sus riquezas, y que la sociedad funcione para apoyar y sostener las familias, vale la pena celebrar y agradecer a una de las personas más importantes en la vida de cada uno. ¡Feliz Día, Mamás!

10 mayo 2026

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