COLUMNA DE OPINIÓN | EX DIRIGENTE ALEJANDRO AVENDAÑO G. “SEREMI DE ENERGÍA DE MAGALLANES DEBE TRANSPARENTAR FECHA DE TÉRMINO DEL SUBSIDIO ELÉCTRICO”

El ex dirigente sindical Alejandro Avendaño Gallardo emplazó al Seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, a entregar información clara y precisa respecto a la vigencia y término del subsidio eléctrico que beneficia a los hogares más vulnerables de la región.



Avendaño señaló que, si bien la autoridad regional ha indicado que el subsidio continúa vigente mientras rija la Ley 21.667, es fundamental aclarar a la ciudadanía que este beneficio destinado al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares fue extendido únicamente hasta diciembre de 2026, sin contemplar continuidad para el año 2027.



En esa línea, recordó que el pasado 18 de abril la ministra de Energía, Ximena Rincón, afirmó que el subsidio finalizaría ahora y no sería renovado. Posteriormente, el Gobierno rectificó dicha información, confirmando su extensión hasta fines de 2026, lo que a juicio de Avendaño demuestra la necesidad de mayor claridad comunicacional por parte de las autoridades, especialmente a nivel regional.



El seremi debe ser transparente con la población, este beneficio no solo impacta al 40% más vulnerable, sino que también existe una fuerte afectación a la clase media, que hoy enfrenta un sostenido aumento en el costo de la vida”, afirmó.



El ex dirigente también criticó el alza en los combustibles durante la actual administración, señalando que el precio de la gasolina ha experimentado un incremento brutal al no dejar actuar el MEPCO como lo han aplicado todos los gobiernos anteriores y que también debieron soportar valores del barril del petróleo sobre los 100 dólares, y el valor del diésel, que incluso ha superado el valor de la gasolina de 93 octanos. Asimismo, cuestionó la falta de reacción del gremio de camioneros frente a estas alzas.



A lo anterior se suma indicó un nuevo incremento en las cuentas de la electricidad previsto a partir de julio de 2026, tras la decisión de postergar el proceso de reliquidación tarifaria que inicialmente comenzaría en abril.



Finalmente, Avendaño sostuvo se cumpla el compromiso del Gobierno, se dijo que no se tocarían los beneficios sociales, pero la realidad demuestra lo contrario”, concluyó.

