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7 de junio de 2026

MAGALLANES CONFORMA MESA REGIONAL INTERSECTORIAL DE CÁNCER PARA FORTALECER LA COORDINACIÓN Y EL TRABAJO COLABORATIVO

​La instancia reunirá a instituciones públicas, privadas y académicas para avanzar en la elaboración de un Plan Regional de Cáncer.

Mesa regional

Con la participación de representantes de diversos sectores, la Seremi de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena conformó la Mesa Regional Intersectorial de Cáncer, iniciativa que busca fortalecer la coordinación y el trabajo conjunto frente a una de las principales causas de enfermedad y mortalidad en el país.

La creación de esta instancia responde a los lineamientos establecidos en la Ley Nacional del Cáncer N°21.258 y el Plan Nacional de Cáncer, que promueven una respuesta integral y articulada para abordar esta enfermedad, considerando las características y necesidades de cada territorio.

Durante la jornada de constitución de la mesa, el seremi de Salud, Fabián Barrientos, destacó la importancia de generar espacios de articulación entre distintos actores regionales. La autoridad señaló que el trabajo colaborativo permitirá avanzar en la construcción de un Plan Regional de Cáncer que responda a las necesidades específicas de Magallanes.

Por su parte, la referente de Cáncer de la Seremi de Salud, Kadlen Hernández, explicó que la instancia busca coordinar acciones entre el sector salud, instituciones públicas, entidades privadas y el mundo académico. Agregó que uno de los principales desafíos será elaborar una hoja de ruta regional que permita fortalecer las estrategias relacionadas con esta enfermedad.

Entre las tareas que desarrollará la mesa se encuentra la elaboración de un diagnóstico regional sobre la situación del cáncer, la identificación de recursos disponibles y brechas existentes, además de la construcción de un plan que contemple acciones de promoción, prevención, pesquisa, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. La instancia funcionará de manera permanente para impulsar iniciativas conjuntas y fortalecer la respuesta regional frente al cáncer.


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