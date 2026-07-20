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20 de julio de 2026

IMPUTADA DECLARADA EN REBELDÍA DESDE 2024 FUE DETENIDA Y FORMALIZADA POR ATAQUE INCENDIARIO EN PUNTA ARENAS

Nicole Anaís Martínez Alarcón fue detenida en Chiguayante luego de permanecer prófuga desde 2024. Es investigada como presunta autora de un ataque con bomba molotov contra una vivienda en Punta Arenas ocurrido en abril de 2021.

detenidaprofuga

Una mujer que permanecía prófuga de la justicia desde agosto de 2024 fue detenida en la comuna de Chiguayante, región del Bío Bío, en el marco de una investigación por un ataque incendiario registrado en Punta Arenas hace cinco años.

Se trata de Nicole Anaís Martínez Alarcón, quien era buscada por la justicia tras haber sido declarada en rebeldía por los tribunales de Magallanes. La imputada es investigada por el Ministerio Público como presunta autora material de un ataque con bomba molotov que afectó a una vivienda particular durante la madrugada del 23 de abril de 2021.

Luego de concretarse su detención, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas realizó una audiencia de formalización de cargos mediante modalidad telemática, instancia en la que la Fiscalía le comunicó que es investigada por el delito de incendio en grado de desarrollo frustrado, en calidad de autora.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, cerca de las 02:15 horas del 23 de abril de 2021, la imputada habría llegado hasta un inmueble ubicado en calle Erasmo Escala N° 01190, en la Población General del Canto de Punta Arenas. En ese lugar, presuntamente rompió uno de los ventanales de la vivienda y lanzó al interior un artefacto incendiario tipo bomba molotov.

El fuego se inició rápidamente, consumiendo un colchón y propagándose hacia cortinas y otros elementos textiles de la habitación. La emergencia obligó a la intervención de tres unidades del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, cuyos voluntarios lograron controlar las llamas antes de que el incendio destruyera completamente la vivienda.

El siniestro dejó daños materiales avaluados en más de un millón de pesos, sin que se registraran personas lesionadas.

Durante la audiencia, la magistrada Mónica Mancilla resolvió dejar sin efecto la declaración de rebeldía y el sobreseimiento temporal que pesaban sobre la imputada, ordenando la reapertura de la investigación.

Como medidas cautelares, el tribunal decretó el arraigo regional, prohibiendo a Martínez Alarcón abandonar la región del Bío Bío, además de imponer la obligación de firmar quincenalmente en la Comisaría de Carabineros de Chiguayante.

Finalmente, el Juzgado de Garantía fijó un plazo de 60 días para el cierre de la investigación, periodo durante el cual el Ministerio Público continuará desarrollando las diligencias para esclarecer los hechos.

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