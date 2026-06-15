PDI INVESTIGA HALLAZGO DE CADÁVER DE MUJER EN RESERVA FORESTAL MAGALLANES DE PUNTA ARENAS

La Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI investigan el hallazgo del cuerpo de una mujer en Punta Arenas, en la región de Magallanes.

La mujer dominicana de 48 años, fue encontrada cerca del mediodía del sábado en la Reserva Forestal Magallanes. La víctima residía en este sector rural y fue hallada sin signos vitales por su pareja.

Al encontrarla, dio aviso inmediato a las autoridades, ordenando el fiscal de turno la llegada de la BH de la policía civil.

De acuerdo a lo informado por el subprefecto Roberto González, jefe de la BH Punta Arenas, el examen médico-criminalista descartó lesiones atribuibles a terceros.

El oficial detalló que la data de muerte se estimó entre 16 y 18 horas al momento del peritaje y que la causa probable del deceso estaría asociada a una hipotermia debido a las condiciones del lugar.

Todos los antecedentes recopilados en el sitio del suceso quedaron a disposición del Ministerio Público. En tanto, el cuerpo de la mujer fue derivado al Servicio Médico Legal para la autopsia de rigor.

Fuente: biobiochile.cl