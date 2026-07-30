"TOMAMOS LA DECISIÓN POLÍTICA QUE HABÍA QUE TOMAR EN SU MINUTO, DE FORMA OPORTUNA": SEREMI DE GOBIERNO ABORDA REMOCIÓN DE EXSEREMI DE SALUD EN MAGALLANES

Durante una entrevista concedida esta mañana al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa Alegría, abordó la contingencia política nacional y regional, defendió el estándar de probidad exigido por el Ejecutivo y repasó las principales prioridades de la administración en materias de seguridad, desarrollo económico, proyección antártica y fortalecimiento del empleo.

En primer término, la autoridad se refirió a las recientes remociones de autoridades a nivel nacional y regional, asegurando que el Gobierno mantendrá un criterio estricto en materia de probidad y transparencia.

"A nosotros como seremi se nos va a pedir un alto estándar de propiedad, transparencia y buenas costumbres. Y bajo ese estándar va a ser muy rápida la remoción de cada una de las autoridades que no cumplan con lo que el gobierno está solicitando", afirmó.

Roa sostuvo que, más allá de las responsabilidades legales que puedan determinar los organismos competentes, el Ejecutivo también exige responsabilidades políticas.

"Más allá de la responsabilidad legal que puedan tener las ex autoridades a nivel nacional. También hay una responsabilidad política y eso yo creo que las personas también en su casa lo valoran", señaló.

Respecto de la situación que involucró a la Seremi de Salud de Magallanes, indicó que el Gobierno actuó apenas conoció los antecedentes.

"Una vez que tomamos conocimiento de esta situación y el Ministerio de Salud emitió una declaración al respecto, también salimos a nivel local ese mismo día explicando esta situación que se estaba produciendo y tomamos la decisión política que había que tomar en su minuto, de forma oportuna", manifestó.

En materia de desarrollo regional, el vocero destacó que la Antártica constituye uno de los principales ejes estratégicos del Gobierno, en línea con lo expuesto durante la reciente Cuenta Pública de la Delegación Presidencial Regional y la Cuenta Pública del Instituto Antártico Chileno (INACH).

"Dentro de las prioridades que tiene esta administración, uno de los puntos centrales es justamente mirar hacia la Antártica y que nuestra región se pueda convertir en una central de abastecimiento para todo el trabajo que se está desarrollando allá", indicó.

Asimismo, enfatizó el carácter estratégico de Magallanes para el país.

"Magallanes es una zona no solamente extrema, también es una zona estratégica y es una zona que puede asegurar el futuro de nuestra nación, no solamente de nuestra región, por las potencialidades que tiene en distintos aspectos", sostuvo.

Entre esos desafíos mencionó el fortalecimiento de la investigación científica, la infraestructura logística, el turismo científico y la articulación del programa Transforma Antártica impulsado junto a Corfo y el Gobierno Regional.

En el ámbito económico, Roa defendió la necesidad de agilizar la tramitación de inversiones sin disminuir las exigencias ambientales, asegurando que el principal obstáculo continúa siendo la burocracia estatal.

"No es que nosotros estemos rebajando las normas medioambientales para poder aprobar proyectos, nosotros vamos a respetar todas las normas medioambientales. Pero sí, hoy día el Estado de Chile tiene muchos problemas de gestión", afirmó.

Agregó que gran parte de los retrasos obedecen a procedimientos administrativos.

"Procesos que podrían demorarse minutos, demorarse horas, se terminan demorando años; entonces eso es lo que nosotros queremos evitar", explicó.

La autoridad también reiteró la importancia que el Ejecutivo asigna a sectores productivos como la salmonicultura, el turismo y la energía para la generación de empleo en la región.

En seguridad pública, el seremi destacó que Magallanes continúa registrando una de las tasas delictuales más bajas del país, aunque reconoció que la percepción de inseguridad sigue siendo un desafío.

"Yo creo que hoy día el gran desafío que tenemos dentro de nuestra región es que la sensación de seguridad vaya en aumento y que se condiga con la realidad que estamos viviendo en cuanto a los delitos", expresó.

Asimismo, valoró el trabajo coordinado que desarrollan Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, la Policía Marítima, Aduanas y otras instituciones en el marco del futuro Plan Regional de Seguridad.

En materia de fortalecimiento de los medios de comunicación, informó que el proceso de evaluación técnica del Fondo de Medios ya concluyó.

Según explicó, fueron recibidos 27 proyectos, de los cuales 23 superaron la evaluación técnica y fueron remitidos al Gobierno Regional.

"Esos 23 proyectos fueron presentados al Consejo Regional el día 15 de julio. El 4 de agosto debería votarse el pleno para ver si podemos continuar con la adjudicación de estos 23 proyectos. Por nuestra parte ya hicimos la evaluación técnica; ahora le corresponde al Gobierno Regional poder determinar si están de acuerdo con continuar con este proceso", detalló.

Finalmente, realizó un llamado a las empresas de Magallanes para postular al nuevo subsidio a la contratación impulsado por el Gobierno, indicando que aún existen amplios cupos disponibles.

"Actualmente hay un proceso abierto de subsidio a la contratación dentro de nuestra región. Hay cupo para 399 empresas que pueden postular y actualmente han postulado solamente ocho. Queremos invitar a las empresas a que se puedan atrever a postular", concluyó.





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