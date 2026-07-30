MUNICIPIO SUMA A CERMAQ A LA ALIANZA CLIMÁTICA PUQ 30/30

Con la incorporación de Cermaq, la Municipalidad de Punta Arenas concretó la octava firma del convenio PUQ 30/30, alianza público-privada impulsada para avanzar en el cumplimiento de las metas del Plan de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC). La adhesión marca un nuevo hito para la iniciativa, al integrar por primera vez a una empresa de la industria acuícola, fortaleciendo el compromiso conjunto entre el municipio y el sector productivo para reducir la huella de carbono y promover un desarrollo más sostenible.

PUQ 30/30 busca conformar una red de colaboración entre instituciones públicas, empresas, la academia y la comunidad, con el propósito de disminuir en un 30% las emisiones de carbono de la comuna al año 2030. Desde su implementación, la estrategia ha permitido consolidar a Punta Arenas como un referente nacional en acción climática, con iniciativas como la medición de la huella de carbono institucional y comunal, programas de educación ambiental, economía circular y alianzas con distintos actores del territorio.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que el municipio comenzó a trabajar de manera estructurada en materia de cambio climático en 2022 y que el desafío solo puede enfrentarse mediante el compromiso conjunto de toda la comunidad. "El cambio climático lo vivimos día a día y la única forma de enfrentarlo es construyendo una ciudad más sostenible. Por eso hemos impulsado esta red de colaboración con instituciones y empresas que compartan este compromiso. Cermaq se convierte en la primera empresa salmonera en sumarse a PUQ 30/30 y en la octava organización que firma este convenio, lo que demuestra que este desafío es de toda la ciudad. Nuestro objetivo es reducir en un 30% la huella de carbono al año 2030 y seguir posicionando a Punta Arenas como un referente en sostenibilidad", señaló el jefe comunal.

Asimismo, la autoridad local agregó que la Municipalidad se encuentra realizando por segunda vez la medición de la huella de carbono comunal, cuyos resultados estarán disponibles durante este año, con el propósito de evaluar los avances alcanzados y seguir impulsando acciones concretas para disminuir las emisiones.

El gerente de Medio Ambiente y Concesiones de Cermaq, Jaime Varas, valoró la invitación del municipio y afirmó que la adhesión al convenio se alinea plenamente con la estrategia de sostenibilidad de la compañía. "Este acuerdo refleja nuestros pilares estratégicos, que consideran la reducción de la huella de carbono, la producción limpia y la generación de valor compartido con las comunidades. La disminución de emisiones es una responsabilidad de todos y esperamos que más empresas se sumen a esta iniciativa para avanzar colaborativamente hacia un objetivo común", indicó.

Por su parte, el gerente regional de Cermaq, Jaime Muñoz, destacó que la alianza fortalece el vínculo entre la empresa y la comunidad. "Llevamos 15 años presentes en Magallanes y estamos muy agradecidos de participar en este convenio. Cuando conocimos el trabajo que impulsa la Municipalidad vimos que coincide plenamente con nuestros principios de sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente y la integración con las comunidades locales. Por eso nos sumamos con entusiasmo a esta iniciativa", manifestó.