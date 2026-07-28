SENADOR KARIM BIANCHI ANUNCIA PROYECTO PARA IMPLEMENTAR SALA DE QUIMIOTERAPIA EN PUERTO NATALES

Una dura crítica al actuar de Gasco por el envío de cartas que advierten sobre eventuales cortes de suministro de gas, un llamado a recuperar el centro de Punta Arenas, cuestionamientos a la protección de la niñez, observaciones al sistema financiero y anuncios para fortalecer la atención oncológica en Puerto Natales marcaron la participación del senador por Magallanes, Karim Bianchi Retamales, esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Uno de los primeros temas abordados fue el estado del centro de Punta Arenas, donde el parlamentario manifestó su preocupación por la disminución de la actividad comercial y la falta de proyectos que permitan revitalizar la ciudad.







"No es el centro normal de Punta Arenas. Lo encuentro muy vacío, apagado, le falta recuperar la vida que siempre ha tenido. Nunca me ha tocado ver tantos locales vacíos en el centro de Punta Arenas. Ojalá que se pueda recuperar nuestro centro."



En ese contexto, planteó medidas como rebajar patentes comerciales, construir un estacionamiento subterráneo y desarrollar nuevos espacios para actividades culturales y deportivas.







"Yo sueño con otra ciudad diferente... Debiésemos tener permanentemente una pista de patinaje. Veo en Providencia una pista funcionando todo el año y acá somos una ciudad antártica, una ciudad fría. Entonces falta esa visión, quizá más a largo plazo, más ambiciosa, más futurista."



Respecto del debate nacional generado por contenidos difundidos en redes sociales relacionados con menores de edad y personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Bianchi sostuvo que existen límites que no deben ser traspasados.







"Hay una línea que no puede traspasarse, que es cuando se daña a otra persona... Cuando hacen mención o apología a la pedofilia o se burlan de personas con condición de vulnerabilidad como niños en condición TEA, creo que eso rompe los límites de la decencia."



El senador añadió que numerosos padres le han manifestado su preocupación.







"Muchas madres, padres que tienen hijos con condición TEA me escriben a las redes sociales. Muchos me han escrito llorando por la situación... Cuando personas que tienen opinión pública abiertamente abren esas heridas, claro que genera prensa, divide, pero causa daño a algunas personas."



Asimismo, abordó la situación de la explotación sexual infantil en Magallanes, afirmando que sigue siendo una deuda pendiente del Estado.







"Es el principal delito que tenemos en nuestra región, la explotación sexual infantil y lamentablemente de menores que están en su mayoría, sino casi todos, a cargo del Estado... Yo no quiero culpabilizar a este gobierno porque ningún gobierno le ha interesado la niñez."



En materia económica, el parlamentario defendió la eliminación del anatocismo —el cobro de intereses sobre intereses—, asegurando que representa una práctica perjudicial para miles de personas.







"Es una forma de la banca de asegurarse el cobro de una deuda que tiene que ver con cobrar interés sobre intereses... Yo creo que no, simplemente lo hace un poco más honesto el crédito."





Críticas a Gasco



Uno de los puntos más duros de la entrevista estuvo dirigido a Gasco, luego de recibir denuncias de usuarios que fueron notificados para regularizar instalaciones domiciliarias bajo la advertencia de un eventual corte del suministro de gas.

Bianchi calificó el contenido de las cartas como una forma de intimidación hacia los consumidores.







"A mí esto me parece una amenaza que hace Gasco. Me parece impresentable... Si alguien le dice en pleno invierno que le van a cortar el gas y que no arregle una serie de cosas que no sabe cuál es, me parece que es a lo menos intimidante."



El senador cuestionó además la escasa información entregada a los usuarios y anunció acciones para exigir explicaciones a la empresa.







"Yo desde ya le digo a Gasco: yo voy a perseguir hasta la última consecuencia esta conducta. Me parece intimidante, me parece abusiva, amenazante contra quienes le están pagando su sueldo a cada uno de los que están adentro de esta empresa."



También llamó a los vecinos afectados a remitirle las comunicaciones recibidas para reunir antecedentes.



Tarifas eléctricas



Sobre el proyecto destinado a mitigar las alzas en las cuentas de electricidad, Bianchi explicó que apoyó la iniciativa para evitar un incremento inmediato en las tarifas, aunque sostuvo que el modelo sigue requiriendo cambios estructurales.







"Lo voté a favor porque si no se votaba a favor la gente iba a tener que asumir un alza inmediata, pero claramente se mantiene absolutamente el mismo modelo."



Agregó que el país continúa pagando una de las energías más caras de la región pese al desarrollo de energías renovables.







"Hoy día tenemos la energía más cara de Latinoamérica, siendo que tenemos la matriz energética más moderna en cuanto a energías renovables y se sigue pagando lo mismo."





Sala de quimioterapia para Puerto Natales



Al finalizar la entrevista, el senador anunció un proyecto destinado a implementar una sala de quimioterapia en el Hospital de Puerto Natales, iniciativa que busca evitar que los pacientes deban trasladarse hasta Punta Arenas para recibir tratamiento.

Según explicó, el proyecto contempla una inversión cercana a los $667 millones y surgió tras conversaciones con especialistas y autoridades del Ministerio de Salud.







"Hoy día quien se realiza una quimio de Natales tiene que venir para Punta Arenas... salir muchas veces vomitando, desmayado, y tener que irse igual en un bus para Puerto Natales de vuelta."



Finalmente confirmó el avance de la iniciativa.







"Llegamos al proyecto que son cerca de 667 millones de pesos para tener la sala de quimioterapia, para que la gente de Puerto Natales que se hace la quimio no tenga que viajar y se la pueda hacer allá. Me parece que esto es un avance para el Hospital de Natales y para la vida de los pacientes."



