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26 de julio de 2026

PROCESO DE ADMISIÓN ESCOLAR 2027 EN MAGALLANES: LLAMAN A LAS FAMILIAS A POSTULAR ENTRE EL 4 Y EL 27 DE AGOSTO

La Educación en Magallanes

Carolina Figueroa

El proceso de Admisión Escolar 2027 fue uno de los temas centrales abordados en el programa La educación en Magallanes, donde representantes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Magallanes entregaron información clave para orientar a las familias de la región sobre los plazos, requisitos y herramientas disponibles para postular a establecimientos educacionales.

Durante la conversación, Carolina Figueroa, encargada de la Unidad de Gestión de Plataformas Educativas del SLEP Magallanes, explicó que el período principal de postulación se desarrollará entre el 4 y el 27 de agosto, enfatizando que no existe ventaja por realizar el trámite el primer día. Además, recomendó postular a un mínimo de tres o cuatro establecimientos, ordenándolos según las preferencias de cada familia.

En el programa La educación en Magallanes, también se destacó la importancia de conocer previamente los proyectos educativos disponibles. Para ello, las familias pueden utilizar la plataforma Vitrina Escolar, del Ministerio de Educación, donde es posible revisar los sellos educativos, infraestructura, programas y características de cada establecimiento de la región. Asimismo, Silvia Pérez, encargada de Educación Inicial del SLEP Magallanes, invitó a visitar jardines infantiles y escuelas para facilitar una transición educativa informada y acorde a las necesidades de cada niño y niña.

Otro de los aspectos abordados fue el valor de la educación inicial en el desarrollo de los niños, destacando que la socialización, el aprendizaje mediante el juego y la participación de las familias son elementos fundamentales desde los primeros años. Las invitadas señalaron que el SLEP Magallanes mantiene apoyo permanente para resolver dudas durante el proceso de admisión y reiteraron que quienes necesiten orientación pueden acercarse a sus oficinas. La entrevista fue emitida por Polar Comunicaciones como parte del espacio La educación en Magallanes.



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MÁS DE 400 TRABAJOS POSTULARON A ESTE ENCUENTRO JUVENIL: CONOCE LOS QUINCE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE DARÁN VIDA A LA FERIA ANTÁRTICA ESCOLAR 2026

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