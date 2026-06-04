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4 de junio de 2026

ESCUELA MANUEL BULNES DE PUNTA ARENAS PROMUEVE EL BUEN TRATO Y FORTALECE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

​Conversando con Cristina

Fanny escuela manuel bulnes

La importancia de recuperar una cultura del buen trato y prevenir la normalización de la violencia entre niños, niñas y adolescentes fue el eje de una nueva edición de Conversando con Cristina, emitido por Polar Comunicaciones. En esta oportunidad, participaron Fanny Barra, mediadora escolar, y Pablo Segovia, subdirector de la Escuela Manuel Bulnes de Punta Arenas.

Durante el programa, los invitados abordaron el impacto que pueden tener los insultos, las burlas y los comentarios negativos en la autoestima de los estudiantes. Según explicaron en Conversando con Cristina, algunas conductas que durante años fueron minimizadas como simples travesuras pueden generar aislamiento, inseguridad y dificultades para relacionarse con otros.

La Escuela Manuel Bulnes ha desarrollado distintas estrategias para fortalecer la convivencia escolar. Entre ellas, se encuentran actividades recreativas durante los recreos, talleres para enseñar juegos tradicionales a los cursos más pequeños y acciones destinadas a integrar a estudiantes que tienden a permanecer solos. Los invitados también destacaron que la restricción del uso de celulares ha favorecido una mayor interacción entre los niños y el retorno de dinámicas como la pelota, las cartas, el ajedrez y los juegos grupales.

En Conversando con Cristina, Fanny Barra y Pablo Segovia también reflexionaron sobre los cambios en los estilos de crianza y la importancia de encontrar un equilibrio entre el respeto a los derechos de la infancia y la formación de responsabilidades. En ese sentido, destacaron que el desarrollo de la autonomía también implica aprender a cumplir deberes cotidianos y respetar a quienes forman parte de la comunidad educativa.

Finalmente, el equipo de la Escuela Manuel Bulnes hizo un llamado a las familias a trabajar de manera coordinada con los establecimientos educacionales. A través de la reflexión del “papel arrugado”, recordaron que las palabras y acciones pueden dejar marcas profundas, incluso después de pedir disculpas, por lo que fomentar la empatía y la comunicación afectiva resulta fundamental para construir entornos menos violentos.




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