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19 de junio de 2026

PARTICIPARON MÁS DE 600 ESTABLECIMIENTOS: SUPEREDUC CIERRA CICLO DE SEMINARIOS SOBRE LEY DE CONVIVENCIA

La iniciativa recorrió las 16 regiones del país y convocó a más de 3 mil personas, entre asistentes presenciales y en línea.

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La Superintendencia de Educación culminó esta semana el ciclo de seminarios “Desafíos de la Convivencia Escolar: Una responsabilidad de toda la comunidad”, instancia que recorrió las 16 regiones del país con el objetivo de informar y profundizar los planes de implementación de la nueva Ley 21.809, sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas

La iniciativa, que finalizó este viernes en la Región de Magallanes, forma parte de las acciones de promoción impulsadas por la institución para fortalecer la convivencia en los establecimientos educacionales y difundir los principales cambios normativos que comienzan a regir el próximo 1 de julio. Además, se desarrollaron valiosas exposiciones sobre salud mental en las escuelas y responsabilidad penal adolescente. 

En total, se realizaron 16 seminarios a nivel nacional, con la participación de cerca de 600 establecimientos educacionales y una convocatoria aproximada de 3 mil personas, considerando asistencia presencial y conexiones en línea. 

La superintendenta (s) Pamela Adriazola participó en las jornadas realizadas en las regiones de Los Lagos —donde se dio inicio al ciclo—, Antofagasta y en el cierre que se desarrollaró en Magallanes, donde también actuó como expositora sobre la Ley 21.809, reforzando el carácter nacional de esta iniciativa. 

“Esta Ley representa un cambio de mirada. Nos invita a dejar atrás una lógica reactiva, centrada en la sanción, para avanzar hacia una convivencia basada en la prevención, en el cuidado y en la construcción conjunta de entornos educativos respetuosos y seguros”, señaló la autoridad. 

Los seminarios fueron organizados y ejecutados por cada Dirección Regional, permitiendo adaptar los contenidos a las realidades zonales y acercar el espíritu de la nueva normativa a docentes, equipos directivos, asistentes de la educación y estudiantes

A lo largo del país, las instancias contaron además con la participación de autoridades locales y representantes del ámbito académico y jurídico, quienes escucharon y abordaron los desafíos que implica avanzar hacia enfoques preventivos y colaborativos en materia de convivencia escolar.  

Como Superintendencia, no queremos ser solo un ente que fiscaliza. Queremos ser un aliado. Por eso, desplegamos este ciclo de seminarios en todo el país y seguiremos disponibles para apoyar a las comunidades educativas en este proceso de implementación: para que conozcan la ley, sus cambios, los plazos de adecuación, pero, sobre todo, para que puedan apropiarse de su sentido”, agregó Adriazola. 

El ciclo también puso énfasis en la corresponsabilidad de todos los actores del sistema educativo, destacando la importancia de generar una cultura de respeto y buen trato al interior de las comunidades escolares. 

“La convivencia es responsabilidad de toda la comunidad educativa. No es tarea de una sola persona, ni de un solo estamento. Y más aún, es un desafío que trasciende la escuela, porque lo que ocurre dentro de ella es también reflejo de nuestra sociedad. Por eso, el trabajo en convivencia debe ser también intersectorial”, concluyó la superintendenta (s). 

Con esta iniciativa, la Superintendencia de Educación reafirma su compromiso de acompañar a las comunidades educativas en la implementación de la nueva Ley, promoviendo espacios de aprendizaje más seguros, inclusivos y respetuosos en todo el país.

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