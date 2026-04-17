FRENTE DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS CONVOCA A UN DIÁLOGO SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR CON ENFOQUE INTEGRAL EN PUNTA ARENAS

En un momento marcado por la preocupación social ante diversos hechos de violencia que han afectado a los entornos educativos, el Frente de Educación y Ciencias del Frente Amplio Magallanes invita a la comunidad a participar en el encuentro: "Hablemos de Convivencia Escolar".

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La actividad se realizará este sábado 18 de abril, a las 10:45 hrs., en la sede Fagnano #405, con el fin de proponer una mirada que trascienda las respuestas inmediatistas y se centre en el bienestar profundo de las comunidades.



Hacia un abordaje integral: Más allá de la emergencia

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Desde el Frente de Educación y Ciencias enfatizan que, si bien la contingencia genera una legítima alerta, la solución definitiva no reside en medidas aisladas o puramente punitivas. El foco del conversatorio será la necesidad de un abordaje integral de la convivencia, que considere la salud mental, el buen trato y el fortalecimiento de los lazos humanos dentro del aula como los verdaderos pilares de la seguridad escolar.

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"La convivencia educativa no se construye con reglamentos más rígidos, sino con comunidades más fuertes y acompañadas", sostienen desde la organización. El encuentro busca profundizar en los alcances de la *nueva Ley de Convivencia Escolar*, relevando la importancia de dotar a los establecimientos de herramientas preventivas, mediación de conflictos y apoyo psicológico constante, alejándose de visiones como el proyecto de "escuelas protegidas" que prioriza el control sobre la formación.

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Para el Frente Amplio, es urgente transitar desde una gestión de la crisis hacia una política de bienestar permanente que cuide a quienes aprenden y a quienes educan, entendiendo que el entorno escolar debe ser, ante todo, un espacio seguro y de cuidado mutuo.

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Panel de invitados y chocolate caliente

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El diálogo contará con las ponencias de:

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Juan Pablo Álvarez: Ex encargado de Convivencia Escolar del MINEDUC (vía Zoom).

Sergio Saldivia: Psicólogo de la UMAG y especialista del programa "A Convivir se Aprende".

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La invitación es abierta a toda la comunidad educativa: estudiantes, padres, madres, educadores y asistentes de la educación, quienes podrán compartir sus experiencias en un ambiente distendido que contará con chocolate caliente para los asistentes.

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Detalles del evento:

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Fecha: Sábado 18 de abril.

Hora: 10:45 hrs.

Lugar: Sede Fagnano #405, Punta Arenas.

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