17 de abril de 2026
FRENTE DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS CONVOCA A UN DIÁLOGO SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR CON ENFOQUE INTEGRAL EN PUNTA ARENAS
La actividad se realizará este sábado 18 de abril, a las 10:45 hrs., en la sede Fagnano #405, con el fin de proponer una mirada que trascienda las respuestas inmediatistas y se centre en el bienestar profundo de las comunidades.
En un momento marcado por la preocupación social ante diversos hechos de violencia que han afectado a los entornos educativos, el Frente de Educación y Ciencias del Frente Amplio Magallanes invita a la comunidad a participar en el encuentro: "Hablemos de Convivencia Escolar".
La actividad se realizará este sábado 18 de abril, a las 10:45 hrs., en la sede Fagnano #405, con el fin de proponer una mirada que trascienda las respuestas inmediatistas y se centre en el bienestar profundo de las comunidades.
Hacia un abordaje integral: Más allá de la emergencia
Desde el Frente de Educación y Ciencias enfatizan que, si bien la contingencia genera una legítima alerta, la solución definitiva no reside en medidas aisladas o puramente punitivas. El foco del conversatorio será la necesidad de un abordaje integral de la convivencia, que considere la salud mental, el buen trato y el fortalecimiento de los lazos humanos dentro del aula como los verdaderos pilares de la seguridad escolar.
"La convivencia educativa no se construye con reglamentos más rígidos, sino con comunidades más fuertes y acompañadas", sostienen desde la organización. El encuentro busca profundizar en los alcances de la *nueva Ley de Convivencia Escolar*, relevando la importancia de dotar a los establecimientos de herramientas preventivas, mediación de conflictos y apoyo psicológico constante, alejándose de visiones como el proyecto de "escuelas protegidas" que prioriza el control sobre la formación.
Para el Frente Amplio, es urgente transitar desde una gestión de la crisis hacia una política de bienestar permanente que cuide a quienes aprenden y a quienes educan, entendiendo que el entorno escolar debe ser, ante todo, un espacio seguro y de cuidado mutuo.
Panel de invitados y chocolate caliente
El diálogo contará con las ponencias de:
Juan Pablo Álvarez: Ex encargado de Convivencia Escolar del MINEDUC (vía Zoom).
Sergio Saldivia: Psicólogo de la UMAG y especialista del programa "A Convivir se Aprende".
La invitación es abierta a toda la comunidad educativa: estudiantes, padres, madres, educadores y asistentes de la educación, quienes podrán compartir sus experiencias en un ambiente distendido que contará con chocolate caliente para los asistentes.
Detalles del evento:
Fecha: Sábado 18 de abril.
Hora: 10:45 hrs.
Lugar: Sede Fagnano #405, Punta Arenas.
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La reunión de trabajo tuvo como objetivo conocer la cartera de proyectos, y proyectar lo que se viene hacia adelante para poder trabajar de manera conjunta.
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