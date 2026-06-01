CORE ROXANA GALLARDO ABORDA CASO RIQUELME Y CUESTIONA SISTEMA DE ASIGNACIONES “HAY PERSONAS QUE RECIBEN BENEFICIOS SIN NECESITARLOS Y OTRAS QUEDAN FUERA PESE A NECESITARLOS”

La consejera regional Roxana Gallardo Concha abordó este lunes las controversias generadas tras sus declaraciones sobre el caso que involucra al diputado Alejandro Riquelme y eventuales irregularidades en la obtención de beneficios habitacionales, defendiendo sus planteamientos y apuntando a una revisión profunda tanto del Registro Social de Hogares como de los procesos de asignación de viviendas.

Durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Gallardo sostuvo que la discusión generada por este caso debe transformarse en una oportunidad para corregir falencias estructurales en la entrega de beneficios estatales.

“Si me preguntan si lo que está ocurriendo está bien o mal, por supuesto que está mal. Yo jamás lo haría”, afirmó la consejera, marcando distancia respecto de las situaciones cuestionadas, aunque insistiendo en que el problema va más allá de casos individuales.

Uno de los principales focos de sus críticas apuntó al Registro Social de Hogares, instrumento que calificó como insuficiente para reflejar la realidad económica de muchas familias.

“Creo que llegó el momento de hacer una revisión profunda. Hoy existen personas que necesitan beneficios y quedan fuera, mientras otras logran acceder sin requerirlos realmente”, señaló.

Gallardo argumentó que el sistema actual castiga especialmente a familias trabajadoras cuyos ingresos formales elevan su tramo socioeconómico, aun cuando enfrentan altos costos de vida, arriendos y gastos familiares.

Junto con ello, la autoridad regional cuestionó el rol del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), planteando dudas respecto de los controles internos realizados durante los últimos años.

“El Serviu trabaja con prácticamente los mismos funcionarios desde hace cuatro años. Si ahora aparecen estas denuncias, también corresponde preguntarse por qué no se detectaron antes”, sostuvo.

En ese contexto, respaldó las revisiones anunciadas por el Ministerio de Vivienda respecto de asignaciones habitacionales, asegurando que las investigaciones deben extenderse y recuperar beneficios mal otorgados cuando corresponda.

“Si hay viviendas entregadas a personas que no cumplían los requisitos, esas viviendas deben recuperarse y entregarse a quienes realmente las necesitan”, enfatizó.

Respecto de las críticas recibidas tras la difusión de sus declaraciones en plataformas digitales, Gallardo rechazó interpretaciones que la situaran defendiendo al parlamentario involucrado.

“Yo no estoy defendiendo a nadie. Condeno el hecho, pero también creo que hay que revisar todo el sistema, porque estos problemas no comienzan ni terminan en un solo caso”, indicó.

La consejera también abordó cuestionamientos personales surgidos en redes sociales, recordando que ella misma accedió a vivienda social años antes de asumir cargos públicos.

“Yo vivo en un departamento social que obtuve hace más de diez años, cuando trabajaba en estacionamientos y cumplía con los requisitos. Hoy mi situación es distinta, pero eso no invalida mi historia”, explicó.

Finalmente, Gallardo sostuvo que el debate actual debe abrir espacio para revisar no sólo beneficios habitacionales, sino también otros mecanismos de apoyo estatal y privilegios existentes dentro del aparato público.

“Hay abusos y ojalá se destapen todos, porque los beneficios tienen que llegar a quienes corresponden y no a quienes saben cómo manipular el sistema”, concluyó.

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