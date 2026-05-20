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20 de mayo de 2026

DIPUTADO RIQUELME VOTA A FAVOR DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL: "CHILE PUEDE VOLVER A SER LÍDER"

El diputado republicano Alejandro Riquelme votó hoy a favor del Proyecto de Reconstrucción Nacional aprobado en la Cámara de Diputados, calificándolo como "el inicio real del camino que Chile necesitaba hace más de una década".

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​Durante la sesión, el diputado Riquelme fundamentó su voto destacando que el estancamiento económico que enfrenta el país tiene causas precisas e identificables. "Chile alguna vez fue admirado en América Latina, envidiado, imitado en el mundo. Pero ese camino fue destruido. Hay que decirlo sin complejos: el inicio del gran estancamiento económico comenzó hace 16 años con la reforma tributaria de la expresidenta Bachelet. Antes de esa reforma, Chile crecía en promedio un 5%; hoy apenas alcanzamos el 2%", señaló en la Sala.

 
Riquelme también apuntó directamente a lo que denominó "el último legado de la izquierda": el endeudamiento, la falta de crecimiento y —según precisó— la peor caída del PIB en 17 años durante la administración del expresidente Gabriel Boric. "Cuando la economía no crece, no sufren los políticos ni los 100.000 nuevos apitutados que dejó el presidente Boric. Sufre la señora que no encuentra trabajo, el joven que no logra independizarse, la PYME que debe cerrar", afirmó.

 
El parlamentario subrayó que el proyecto beneficiará directamente a más de 150.000 empresas, de las cuales 130.000 corresponden a pequeñas y medianas empresas. "La PYME familiar, el almacén, el transportista, el pescador y el agricultor son quienes se beneficiarán. Son ellos quienes generan empleo y valor para Chile, mientras el Estado solo agrega una tremenda mochila de gastos e impuestos que crecen año a año", sostuvo.

 
En su intervención, Riquelme citó experiencias internacionales como las de Irlanda, Estonia, Nueva Zelanda y Singapur, países que, según indicó, lograron su desarrollo apostando por mayor libertad económica, atracción de inversiones y reducción de la carga tributaria. "Todos entendieron algo básico que acá parece no entienden: el desarrollo nace de más libertad económica, no de más burocracia estatal", declaró.

 
Oposición de Magallanes votan en contra

 
En contraste, la diputada Morales y los demás representantes de oposición nacional, se opusieron a aspectos centrales del proyecto, incluyendo la reducción de contribuciones y las medidas de reintegración económica. El diputado Riquelme lamentó esta postura y la calificó de "ideológica y contraria a los intereses reales de las familias y trabajadores de la región".

 
Tras la votación, el diputado Riquelme declaró: "Hoy es un día importante para Chile. Hemos aprobado la ley de Reconstrucción Nacional que beneficiará a todos los magallánicos y chilenos. Se eliminan las contribuciones para nuestros adultos mayores, se aprobaron subsidios al empleo que apuntan a reducir las altas cifras de desempleo. Además, se aprobó la eliminación del IVA por un año para la compra de casas. Todas estas medidas apuntan a reactivar la economía, junto a otras medidas tributarias que implican atraer inversiones que hoy se están yendo fuera del país”.

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