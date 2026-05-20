Una delegación de socios y socias de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes participó en la Semana de la Construcción 2026, el principal evento del sector organizado por el gremio, que cada año reúne a representantes del mundo público y privado para abordar los principales desafíos del país y sus posibles soluciones.

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La instancia, realizada en Santiago, contó con la presencia del Presidente José Antonio Kast ; la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini; el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; y el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau. También participaron los ministros de Vivienda, Iván Poduje; de Transportes, Louis de Grange; de la Mujer, Judith Marín; de Energía, Ximena Rincón; de Cultura, Francisco Undurraga; y de Bienes Nacionales, Catalina Parot, además de parlamentarios, autoridades locales, líderes empresariales y representantes de la sociedad civil.





La delegación de CChC Magallanes estuvo conformada por su presidente regional, Cristóbal Bascuñán; los vicepresidentes Jan Gysling y Sergio Huepe; el past president Omar Vargas; el consejero nacional y director José Alvarado; el consejero nacional y presidente de la Comisión Compromiso PRO y Sello PRO, Carlos Braun; el consejero institucional Hernán del Canto; además de representantes de empresas socias como Desarrollos Constructivos AXIS D.S., Edelmag, Aislantes Magallanes, Constructora y Comercializadora del Sur Ltda. e Inacap Punta Arenas. También formaron parte los socios Dante Ojeda, Gabriel Oyarzún, Ramón Carrasco, Samuel Miranda y Pamela León. La delegación estuvo acompañada por el gerente regional, Carlos Cárdenas, y el encargado de Estudios, Víctor Álvarez.





Durante el encuentro, los asistentes participaron en diversas actividades centradas en temas clave como infraestructura sostenible, crecimiento económico, innovación, productividad y fortalecimiento regional.





El evento, que se extendió por tres días bajo el lema "El valor de construir un Chile en acción", tuvo como foco impulsar medidas concretas que permitan avanzar hacia una visión compartida de desarrollo para el país.

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Entre los hitos destacados estuvo la exposición del economista Ricardo Hausmann, exministro de Planificación de Venezuela y director del Centro para el Desarrollo Internacional (CID) de la Universidad de Harvard. Asimismo, la CChC presentó el Informe de Infraestructura para el Desarrollo Sostenible 2026-2035, el cual cuantifica las brechas existentes en ocho sectores estratégicos y propone una agenda de proyectos para abordarlas.





La instancia también incluyó espacios de reconocimiento en ámbitos prioritarios para el gremio, como la equidad de género y la sostenibilidad. En este contexto, se entregaron el Premio Mujer Construye , que destaca el talento y el aporte femenino en la industria, así como buenas prácticas empresariales en equidad e inclusión laboral; y el Premio Empresa Sostenible , que reconoce a aquellas compañías que generan valor en equilibrio con la sociedad, el medioambiente y el desarrollo económico.

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En el marco de este evento, el gremio también relevó el inicio de la conmemoración de sus 75 años, un hito que será destacado a lo largo de todo el año con diversas actividades. En la ocasión, se puso en valor el espíritu que ha guiado a la CChC durante estas décadas y su rol en la protección social de los trabajadores de la construcción y sus familias, destacando iniciativas como la creación de la primera Caja de Compensación, la Mutual de Seguridad y la entrega de más de un millón y medio de prestaciones de salud, entre otras.