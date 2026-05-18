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18 de mayo de 2026

HYST Y PROCHILE BRASIL FORTALECEN VÍNCULOS CON LA MUNICIPALIDAD DE SÃO PAULO PARA POTENCIAR EL TURISMO HACIA MAGALLANES

La reunión fue encabezada por el Secretario en Ejercicio de Relaciones Internacionales de São Paulo, Fernando Ferreira, y el Secretario Municipal de Turismo, Gustavo Lopes, instancia que permitió generar un espacio de diálogo y colaboración para continuar impulsando el intercambio turístico y comercial entre ambos territorios.

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En el marco de las acciones internacionales de promoción turística desarrolladas en Brasil, la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST), junto a ProChile Brasil, sostuvieron una importante reunión institucional con autoridades de la Municipalidad de São Paulo, con el objetivo de fortalecer la presencia de la Región de Magallanes en el mercado brasileño.

 
La reunión fue encabezada por el Secretario en Ejercicio de Relaciones Internacionales de São Paulo, Fernando Ferreira, y el Secretario Municipal de Turismo, Gustavo Lopes, instancia que permitió generar un espacio de diálogo y colaboración para continuar impulsando el intercambio turístico y comercial entre ambos territorios.

 
La instancia contó con la participación de Sara Adema, gerente de HYST; Rodrigo Bustamante, presidente de la asociación; y Victoria Solo de Zaldívar, secretaria de HYST. Asimismo, estuvo presente Claudio Calisto, representante de Turismo Runner. Por parte de ProChile Brasil participó su director, Hugo Corales.

 
Esta gestión se desarrolló posterior al exitoso segundo evento internacional “Networking Magallanes 2026”, realizado en São Paulo y organizado por HYST junto a ProChile Brasil, actividad que reunió a tour operadores, empresas y actores estratégicos del turismo brasileño interesados en la Patagonia Chilena y Torres del Paine.

 
Rodrigo Bustamante, presidente de HYST, valoró la instancia y destacó el trabajo colaborativo desarrollado en Brasil.
“Para HYST es fundamental continuar fortaleciendo la promoción internacional de Magallanes mediante alianzas público-privadas sólidas. Esta reunión con autoridades de São Paulo refleja el interés y las oportunidades que existen para posicionar a Torres del Paine y la Patagonia Chilena en uno de los mercados más relevantes para nuestro destino. Seguiremos trabajando junto a ProChile para abrir nuevos espacios comerciales y consolidar el turismo internacional hacia nuestra región”, señaló Bustamante.

 
Por su parte, Hugo Corales, director de ProChile en Brasil, destacó la relevancia estratégica del trabajo conjunto con la ciudad de São Paulo.

 
“Estrechar lazos con la Prefeitura de São Paulo reviste una importancia estratégica fundamental para nuestro país. Considerando que, en la actualidad, el 30% de los turistas brasileños que visitan Chile provienen de São Paulo, consolidar este trabajo conjunto e institucional nos permite potenciar directamente el intercambio y fortalecer el posicionamiento de la Región de Magallanes como un destino de clase mundial”, destacó el Director de ProChile en Brasil, Hugo Corales.

 
Desde ambas instituciones destacaron que este tipo de encuentros permiten continuar posicionando a Magallanes y Torres del Paine como destinos prioritarios dentro de Sudamérica, fortaleciendo la internacionalización del turismo regional y la articulación entre el sector público y privado.

Foto reunion

AUSTRO CHILE DA EL PUNTAPIÉ INICIAL A SU HOJA DE RUTA PARA IMPULSAR EL TURISMO MICE EN MAGALLANES

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