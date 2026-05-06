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6 de mayo de 2026

"TURISMO Y CONOCIMIENTO PARA UN PLANETA EN TRANSICIÓN": AUDITORIO UMAG RECIBIRÁ XIII FORO NACIONAL DE TURISMO

La cita será este jueves 7 de mayo a las 08:30 horas, desde el auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes

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Como una instancia de diálogo y reflexión sobre los desafíos actuales y futuros del turismo en Chile, se llevará a cabo el XIII Foro Nacional de Turismo en el marco del XIV Congreso de Investigación Turística de Chile –SOCIETUR y la IV Conferencia Internacional del CHIC.



La cita será este jueves 7 de mayo a las 08:30 horas, desde el auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes (UMAG), que será el escenario de encuentro para representantes del sector público, la academia, el sector privado y los territorios, para abordar temáticas clave como sostenibilidad, innovación, gobernanza, planificación de destinos y desarrollo territorial.



En la jornada se efectuarán presentaciones en torno a los desafíos estratégicos del turismo en Chile, un panel de expertos respecto a la sostenibilidad e innovación para el futuro a nivel local, espacio de diálogo con los presentes, entre otras actividades.



"Para SOCIETUR, realizar el XIV Congreso de Investigación Turística en el marco de la Conferencia CHIC tiene una relevancia muy especial, porque nos permite situar la investigación turística en diálogo directo con los territorios, la ciencia, la conservación y los desafíos del extremo sur. Puerto Williams y el Centro Internacional Cabo de Hornos representan un espacio único para pensar el turismo desde la sostenibilidad, la colaboración y el compromiso con las comunidades locales", señaló Melissa Gutiérrez, presidenta de SOCIETUR.



Cabe destacar que este foro es organizado por la Sociedad de Investigadores en Turismo de Chile (SOCIETUR), además del apoyo y colaboración del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), la Universidad de Magallanes (UMAG), la Universidad Andrés Bello (UNAB), Comunidades Portal y La Ruta de los Parques en la Patagonia.

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