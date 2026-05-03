PRESENTAN LIBRO SOBRE LA HISTORIA DEL DISEÑO GRÁFICO EN CHILE

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) fue escenario de la presentación del libro “Historia del Diseño Gráfico en Chile”, del autor Pedro Álvarez, en una actividad que reunió a estudiantes, académicos y público general en torno a la reflexión sobre la evolución de esta disciplina y su vínculo con el territorio.

El lanzamiento se realizó en el auditorio del Programa Interdisciplinario de Formación Profesional, donde se abordó el aporte de la obra al sistematizar materiales, autores y procesos del diseño gráfico en el país. El texto recorre áreas como el diseño editorial, la gráfica publicitaria y la identidad corporativa, vinculándolas con los cambios sociales, culturales y tecnológicos que han marcado distintas épocas.

Durante la jornada, el director del programa, Luis Villarroel, destacó el valor formativo de la instancia, señalando que permite comprender cómo los lenguajes visuales han influido en la sociedad. En la misma línea, la académica Paula Espina relevó el rol de Valparaíso como un espacio clave en la construcción del imaginario gráfico nacional, enfatizando la importancia del enfoque territorial en el estudio del diseño.

El autor del libro, Pedro Álvarez, subrayó la relevancia histórica de la ciudad en el desarrollo del diseño gráfico en Chile, especialmente durante los siglos XIX y XX. Asimismo, destacó que la publicación busca incentivar nuevas investigaciones, abriendo oportunidades para explorar el patrimonio visual existente en regiones.

La actividad también contó con la participación de la diseñadora y editora Jenny Abud y el diseñador gráfico Francisco Gálvez, consolidándose como un espacio de encuentro y aprendizaje. Desde la comunidad estudiantil, se valoró la instancia como una oportunidad para dialogar directamente con referentes del área y profundizar en sus experiencias.

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