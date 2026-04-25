DÍA DEL LIBRO: FUCOA INVITA A ACCEDER GRATIS A SU BIBLIOTECA DIGITAL SOBRE LA CULTURA RURAL DE CHILE

En el marco del Día Internacional del Libro, la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA), vinculada al Ministerio de Agricultura, realizó un llamado a la comunidad a acercarse a la lectura a través de su biblioteca digital gratuita. La plataforma permite acceder a diversas publicaciones enfocadas en la cultura rural y las tradiciones del país.

Por primera vez, la institución liberó la colección completa de antologías del concurso “Historias de Nuestra Tierra”, disponible en su sitio web. Este archivo reúne obras ganadoras a nivel nacional y regional desde 1992, consolidando más de tres décadas de relatos que reflejan la identidad cultural de distintos territorios de Chile.

Junto a este hito, FUCOA destacó títulos como “Patrimonio alimentario de Chile. Productos y preparaciones de la región del Maule”, “La Tonada de Margot Loyola” y “Chiloé contado desde la cocina”, obras que abordan la gastronomía, el folclor y la vida cotidiana en distintas zonas del país.

En paralelo, la fundación mantiene abierta la convocatoria 2026 del concurso “Historias de Nuestra Tierra” hasta el 10 de julio, invitando a personas de todas las edades a participar con cuentos, poemas o dibujos inspirados en el mundo rural. El director ejecutivo de FUCOA, Francisco Contardo, destacó la importancia de preservar estas tradiciones a través de la escritura.

Las obras seleccionadas serán publicadas en la antología anual del certamen, contribuyendo a difundir la cultura rural a nivel nacional y a mantener viva la tradición oral y escrita del país.

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