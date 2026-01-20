TALLER PARTICIPATIVO PRESENTÓ PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAGUNA BLANCA

Con participación de vecinas y vecinos, equipos municipales y profesionales a cargo del diseño, se realizó el Taller

Participativo de presentación del proyecto "Conservación y Mejoramiento de Biblioteca Municipal Villa Tehuelches", instancia que permitió exponer los principales lineamientos de la iniciativa y recoger observaciones ciudadanas para su perfeccionamiento.

La actividad fue desarrollada por la consultora ARQ GREEN DBP, con exposición de la arquitecta Daniela Baeza Peña y apoyo metodológico del antropólogo Sebastián Orellana, en coordinación con la Municipalidad de Laguna Blanca, la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE) y la Seremi de Energía de Magallanes.

PUNTOS DEL TALLER

En la oportunidad, el taller presentó los diversos componentes del proyecto. Entre ellos, el acondicionamiento térmico y las alternativas para mejorar la envolvente (muros, cielo y pisos); todas estas medidas destinadas a elevar el confort higrotérmico del recinto.

Asimismo, dieron a conocer el ítem de conservación integral del inmueble que considerará mejoras a los servicios higiénicos. Sumado a esto, se buscará normalizar el sistema eléctrico (canalizaciones, cableado, tableros, puesta a tierra e iluminación eficiente).

En cuanto al sistema de calefacción, la propuesta de acondicionamiento pasa por el recambio de elementos deteriorados, aislación de tuberías y evaluación de recambio de caldera.

Respecto a la accesibilidad universal, se realizará una revisión y ajustes en rampas y accesos; a ello se sumará el mobiliario, el cual se integrará para fortalecer el uso del espacio de lectura y permanencia.

PRÓXIMOS PASOS

De acuerdo con los encargados del proyecto de diseño, las contribuciones de los participantes recogidas durante el taller serán sistematizados por el equipo consultor para incorporar ajustes a la propuesta, conforme a las etapas definidas del proyecto.

Según Daniela Baeza Peña, arquitecta del proyecto, "este taller nos permite diseñar con pertinencia local, incorporando las observaciones de la comunidad para que la biblioteca sea más confortable, funcional y eficiente y culturalmente significativa."

Baeza agregó que "la propuesta aborda mejoras de envolvente térmica, electricidad, calefacción, accesibilidad y mobiliario, pensando en el uso cotidiano del espacio, y las condiciones climáticas y de ubicación geográfica de la comuna".

MIRADA LOCAL

Por su parte, Fernando Ojeda, alcalde de Laguna Blanca expresó que "la biblioteca es un espacio comunitario fundamental para Villa Tehuelches. Estamos muy entusiasmados con este proyecto que busca mejorar sus condiciones y fortalecer su rol como lugar de encuentro".

El alcalde coincidió con Baeza al destacar el proceso participativo "porque oír a nuestra comunidad enriquecerá la calidad del proyecto y su sentido de pertenencia".

La iniciativa también fue celebrada por el Seremi de Energía de Magallanes, Sergio Cuitiño, quien sostuvo que el incorporar eficiencia energética en infraestructura pública se traduce en más comodidad térmica para las personas y, a la vez, en un uso más responsable e inteligente de la energía, especialmente en zonas de clima extremo como Laguna Blanca.

"Técnicamente, cuando mejoras la envolvente térmica, muros, cielos, pisos y ventanas, reduces las pérdidas de calor, lo que permite mantener temperaturas interiores más estables con menos calefacción. Eso se traduce en menos consumo de combustible o electricidad, menores costos de operación y menos emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la energía que usamos a diario", afirmó Cuitiño.

El titular regional del ramo añadió en esta misma línea que, "como Gobierno del Presidente Gabriel Boric, creemos que la eficiencia energética es una herramienta concreta para mejorar la calidad de vida, porque genera ahorros permanentes y al mismo tiempo, aporta a la acción climática. Y justamente de eso se trata este programa: incentivar, pero también hacer realidad proyectos bien diseñados, con diagnóstico técnico y participación ciudadana, para que luego puedan ejecutarse y entregar beneficios reales y medibles a las comunidades".

Para la residente de Villa Tehuelches, Melisa Alvarado, la participación en el taller fue muy relevante pues considera que es importante que los escuchen.

"La biblioteca se usa y se valora, y estas mejoras pueden hacer una gran diferencia en el día a día no sólo de quienes vivimos en la comuna, sino también de los visitantes locales y extranjeros que regularmente pasan por aquí".

"Ojalá este proyecto se concrete pronto, porque la biblioteca es un punto de socialización para distintas edades y al estar frente a la carretera, pasa a ser parte de la fachada o puerta de entrada a comuna", opinó Alvarado.

ACELERADORA MUNICIPAL DE ENERGÍA

Laguna Blanca es una de las siete comunas del país que se adjudicó en el concurso "Aceleradora de Energía Municipal", una línea de apoyo que permite desarrollar proyectos con diseño a nivel de factibilidad y/o ingeniería de detalle, incorporando diagnóstico energético y participación ciudadana para robustecer iniciativas de infraestructura pública. Este acompañamiento es impulsado por la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), entidad creada por mandato legal (Ley N° 20.402) cuya misión es implementar políticas públicas del Ministerio de Energía, articulando capacidades técnicas y territoriales para avanzar en soluciones energéticas sostenibles a nivel local.

