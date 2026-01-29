FAE PUERTO NATALES REALIZÓ TALLER SOBRE AUTOCONOCIMIENTO PARA LOS ADOLESCENTES DEL PROGRAMA

Con el objetivo de potenciar habilidades y promover la identificación del autoconcepto, profesionales del Programa Familias de Acogida Especializada (FAE) de Puerto Natales realizaron el taller denominado "Abrazándome" dirigido a los adolescentes del programa. La actividad se realizó el 27 de enero, enmarcada en una serie de sesiones socioeducativas planificadas para el año 2026.

En primera instancia, se abordó la definición del autoconcepto como el conjunto de ideas que cada persona tiene sobre sí misma, y cómo influye nuestras relaciones interpersonales en esa percepción. Una vez familiarizados con el término, se realizó la dinámica "Ventana de Johari", una herramienta de la psicología cognitiva que permite la comunicación interpersonal y la autoconciencia a través de simples preguntas tales como ¿cuánto me importa lo que piensan otros de mí? ¿Cuáles son mis principales fortalezas que los demás reconocen de mí? ¿Qué talentos aun no he explorado? entre otras.

Sobre ello, María Paz Ormazábal, directora del programa FAE Puerto Natales, sostuvo que "hoy se está realizando la primera sesión que tiene como contenido el autoconcepto y la importancia en el ciclo vital de redefinir esta idea. El objetivo es promover el reconocimiento individual, las capacidades de cada uno y cómo se proyectan".

FAE Puerto Natales

El Programa FAE trabaja para restituir el derecho a vivir en familia de niños, niñas y adolescentes (NNA) que han sido separados de sus familias de origen por orden de un Tribunal luego de haber sufrido graves vulneraciones. Debido a ello, el programa busca e instala al NNA en una familia de acogida, quienes son personas o grupos familiares aptas para brindar cuidado transitorio.



Actualmente en Puerto Natales, existen 20 casos de NNA en acogimiento transitorio y solo una familia de acogida en espera activa para recibir a un menor de edad. Es por ello que, durante todo el año, el programa busca nuevas personas interesadas en convertirse en familia de acogida. Aquellos que estén interesados, pueden escribir al Whatsapp +56992350943, escribir al correo [email protected], o visitar la oficina ubicada en Yungay #356.