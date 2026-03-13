Punta Arenas,
13 de marzo de 2026

CLÍNICA REDSALUD MAGALLANES REFUERZA PREVENCIÓN DEL VPH CON VACUNA QUE PROTEGE CONTRA SEIS TIPOS DE CÁNCER

Buenos días región.

redsalud

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Camila Lago, enfermera jefa técnica del vacunatorio de Clínica RedSalud Magallanes, junto a Lorena Paredes, ejecutiva de convenios de la institución, informaron a la comunidad sobre las acciones preventivas que impulsa la clínica frente al Virus del Papiloma Humano (VPH), destacando la disponibilidad de la vacuna de última generación Gardasil 9.

En el marco de sus campañas preventivas 2026, la institución hizo un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia frente a este virus, subrayando que la inmunización actual no solo previene el cáncer cervicouterino, sino que también se posiciona como una herramienta clave para evitar otros cinco tipos de cáncer que pueden afectar tanto a hombres como a mujeres.

A diferencia de versiones anteriores, la clínica dispone de la vacuna nonavalente Gardasil 9, considerada la protección más avanzada disponible en el mundo. Esta fórmula protege contra nueve cepas del virus —siete de alto riesgo oncológico y dos de bajo riesgo—, logrando prevenir hasta el 90% de los cánceres y verrugas genitales relacionados con el VPH.

Los especialistas recalcaron además que el virus está vinculado a diversas enfermedades graves en ambos sexos, incluyendo cáncer de ano, orofaringe (garganta), pene, vagina y vulva, por lo que la vacunación constituye una medida preventiva clave para toda la familia.

Como incentivo para completar el esquema de inmunización, Clínica RedSalud Magallanes mantiene una promoción dirigida a quienes inicien el proceso entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2026. Las personas que se administren la primera dosis en ese periodo podrán acceder a la tercera dosis sin costo, siempre que cumplan correctamente el esquema de vacunación, lo que representa un ahorro importante considerando que el valor referencial de cada dosis es de $143.030.

En cuanto al esquema de vacunación, se explicó que desde los 15 años en adelante se requieren tres dosis —en un calendario de 0, 2 y 6 meses— para asegurar una inmunidad prolongada.

Respecto al proceso para vacunarse, se indicó que el primer paso es contar con una orden médica. Para ello, los pacientes deben agendar una consulta con Medicina General, Ginecología o Matrona. Si bien se prioriza la atención presencial en la clínica para una evaluación integral, también existe la opción de telemedicina para la emisión de la orden de vacunación de manera remota.

Posteriormente, con la orden médica física o digital, se debe realizar la reserva de la aplicación a través del portal web de RedSalud, ingresando a la sección “Vacunatorio” y seleccionando el servicio “Virus Papiloma Humano (VPH) - Gardasil 9”, lo que permite asegurar el stock disponible y una hora exclusiva para la vacunación.




DEL SUELO DE MAGALLANES AL MERCADO GLOBAL DE CARBONO: PLAN-C CONVOCA CONVERSATORIO INTERNACIONAL EN PUNTA ARENAS

NATALES MÁS CÁLIDA Y SEGURA: COMIENZA EL RECAMBIO DE MÁS DE TRES MIL LUMINARIAS PÚBLICAS DE TODA LA COMUNA

El recambio masivo de 3.220 luminarias de sodio por nuevos equipos con tecnología led para la mayoría de la comuna, en una iniciativa de $690.742.226.

El recambio masivo de 3.220 luminarias de sodio por nuevos equipos con tecnología led para la mayoría de la comuna, en una iniciativa de $690.742.226.

ESTUDIARÁ CASOS DE CARABINEROS Y MILITARES PRESOS TRAS ESTALLIDO SOCIAL: PRESIDENTE KAST CONFIRMA QUE USARÁ SU FACULTAD DE INDULTO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CLÍNICA REDSALUD MAGALLANES REFUERZA PREVENCIÓN DEL VPH CON VACUNA QUE PROTEGE CONTRA SEIS TIPOS DE CÁNCER

PREOCUPACIÓN EN PESCADORES ARTESANALES POR COSTOS DE OPERACIÓN Y PLAN DE MANEJO DEL PARQUE KAWÉSQAR

ALEJANDRO RIQUELME DUCCI ASUME COMO DIPUTADO POR MAGALLANES E INICIA SU PRIMER PERÍODO EN EL CONGRESO