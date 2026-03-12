NOVA AUSTRAL RECIBE A ONG NOBELES AUSTRALES EN SUS INSTALACIONES Y FORTALECE VÍNCULO CON LA COMUNIDAD

La empresa salmonera Nova Austral abrió las puertas de su Planta de Procesos y del Centro de Cultivo Aracena 9 para recibir a integrantes de la ONG Nobeles Australes, en el marco de una iniciativa que buscar apoyar y fomentar la educación científica de la zona. Las jornadas permitieron que estudiantes conocieran de cerca los estándares tecnológicos y laborales de la industria y la compañía.

La ONG Nobeles Australes es una organización sin fines de lucro dedicada a brindar oportunidades a jóvenes interesados en la ciencia, la tecnología y la cultura patrimonial de la región. Durante las visitas, la delegación —compuesta por el profesor Javier Garay y los estudiantes Tomás Alarcón, Yuliana Mercado y Juan Camilo Valencia— fue guiada por profesionales de Nova Austral para resolver dudas y conocer la operatividad de las faenas. Cabe destacar que la ONG Nobeles Australes cuenta con una trayectoria de éxito en eventos nacionales e internacionales, donde sus estudiantes han obtenido premios por sus proyectos de investigación.

Javier Garay, cofundador de la ONG y quien mantiene un vínculo con la industria desde hace más de 12 años, destacó la relevancia de este acercamiento: "Esta es una gran experiencia para nuestros estudiantes, porque les permite ver de cerca cómo funciona el mundo laboral. Conocer una industria como esta les ayuda a proyectar su futuro y le da un sentido práctico a lo que están estudiando, algo vital en su vocación", indicó. Asimismo, subrayó la importancia de que la comunidad escolar valore que el salmón magallánico se produce en las aguas más prístinas del planeta.

Por su parte, el alumno de la escuela Pedro Pablo Lemaitre, Juan Camilo Valencia, agradeció la disposición de los trabajadores para explicar los procesos. "En la escuela se pasa mucha teoría; estar aquí, ver el proceso y vivir la experiencia es algo que a uno le abre la mente y nos motiva a seguir haciendo más cosas, desarrollando pensamiento crítico, pero también acercándonos al mundo laboral, con conciencia ambiental y del territorio", aseguró el joven.

Reforzando este compromiso, el gerente general de Nova Austral, Nicolás Larco, destacó que para la compañía este tipo de instancia es muy importante, pues permite seguir estrechando la vinculación con las comunidades magallánicas.

“Trabajar de manera cercana con escuelas, liceos y universidades es clave para el desarrollo de la región, por lo que valoramos mucho este tipo de instancias de encuentro y aprendizaje. Esperamos que esta actividad haya contribuido a fortalecer esos vínculos y confiamos en que, hacia el futuro, se abran nuevas oportunidades para seguir generando espacios de colaboración. Para nosotros en Nova Austral es fundamental no solo aportar a la generación de empleo, sino también desarrollar nuestra actividad bajo altos estándares y con una relación estrecha con la comunidad”, expresó Larco.

“Como generadores de empleo local, mantenemos nuestro compromiso a través de diversos programas, porque sabemos que nuestro crecimiento solo tiene sentido si impacta positivamente en el bienestar de nuestra gente y el entorno", agregó.

La empresa agradeció especialmente el apoyo técnico brindado durante las visitas por José Ulloa (Planta de Procesos), junto a Julio Iglesias y Marcos Soto (Centro Aracena 9), quienes lideraron el recorrido y el diálogo con los alumnos y su profesor.