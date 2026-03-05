INACH REALIZA INDUCCIONES PREVIAS A DESPLIEGUES ANTÁRTICOS CON EL OBJETIVO DE TRABAJAR Y HABITAR RESPONSABLEMENTE EL CONTINENTE BLANCO

Cada viaje a la Antártica tiene sus propios retos y dificultades; vivir o trabajar en este territorio es una experiencia única que involucra altas exigencias para todas las personas. El Instituto Antártico Chileno (INACH), con el objetivo de asegurar un buen pasar en el Continente Blanco, realiza desde hace años diversos procesos de formación previa. Estos incorporan la información necesaria que el equipo de trabajo debe manejar antes de viajar.

Actualmente, el Instituto cuenta con cuatro inducciones de carácter presencial y obligatorio para todos aquellos que viajan a la Antártica como parte de su expedición. Estas actividades están destinadas a áreas como el buen trato y relación interpersonal, el cuidado del medioambiente, la salud mental y la prevención de riesgos. Dichas charlas son realizadas a todas las personas que viajan bajo el respaldo del INACH, desplegándose en instalaciones terrestres o a bordo de buques.

Respecto a estas inducciones, Andrés López, Subdirector Técnico de INACH, señaló que "es muy importante que los investigadores e investigadoras o el personal científico y logístico que van a la Antártica pasen por este tipo de inducciones sin importar quién es y qué cargo tiene".

Prevención y buen trato

Una de las inducciones principales e imprescindibles tiene por nombre "INACH por el buen trato". Esta instancia busca informar sobre la Ley Karin y el código de conducta institucional con el fin de prevenir situaciones de acoso sexual, acoso laboral y violencia durante la estadía en el Continente Blanco. Su objetivo es que las personas estén más atentas a su propio comportamiento y que cualquier integrante del equipo de trabajo identifique conductas inapropiadas y conozca los canales de denuncia.

Esta charla es impartida por la Mesa de Género del INACH. En ella se enfatiza que la vida en la Antártica no representa la misma situación que estar en el hogar. El equipo de trabajo se enfrenta a condiciones de aislamiento que tienden a generar mayor estrés y mayor presión, por lo cual se presentan estas condiciones de forma clara y se explica cómo actuar frente a las tensiones derivadas de la convivencia.

Respecto a la realización de estas inducciones, Andrea Peña Aguirre, encargada de Equidad de Género en INACH, menciona que como institución ha habido un aprendizaje significativo en el caso de la prevención de violencia sexual y las políticas contra el acoso, señalando que "nos ha tocado aprender de la misma forma que a todos los programas antárticos a nivel internacional. Las políticas que hemos llevado los últimos años para aumentar la cantidad de mujeres y de diversidades en Antártica, generan una presión distinta en el entorno. Hoy no solo se trata de tener más mujeres, se trata de que esas mujeres estén trabajando cómodas y seguras".

Protección del ecosistema

Otra de las inducciones presentadas se denomina "Normas y comportamiento para la protección del medioambiente antártico". Esta actividad es impartida por Deysi Asencio, integrante de la sección de Medio Ambiente del INACH. Esta instancia pretende informar a las y los participantes sobre la protección del medioambiente antártico junto a los ecosistemas dependientes y asociados, presentando las normas aplicables y las características de una conducta ambiental responsable con el entorno.

Asencio señala que la finalidad de esta inducción es "transmitir a las personas la importancia que tiene el cuidado del medioambiente en territorios tan particulares como este", entregando pautas de conducta y aspectos normativos ambientales que deben respetarse.

Salud mental y seguridad operativa

A modo de asegurar el bienestar emocional de quienes parten hacia el territorio, Teresa Farías, psicóloga de la Sección de Desarrollo Organizacional del INACH, es la encargada de la inducción llamada "Primeros Auxilios Psicológicos".

Esta actividad tiene el propósito de dar a conocer el autocuidado en torno a la salud mental, junto a la importancia de la empatía y la comunicación entre las personas en los contextos laborales. Esta instancia entrega los recursos necesarios para dar contención y auxilio psicológico a quien que lo requiera en casos de emergencia, sobre todo en condición de aislamiento.

Por otro lado, Gladys Oyarzún Segovia y Marcos Alvarado Araneda, profesionales del Área de Prevención de Riesgos, Sección de Desarrollo Organizacional, son los encargados de dictar la charla sobre conocimientos generales del respectivo lugar de destino. En la última sesión, impartida por Alvarado, la presentación se complementó con técnicas de primeros auxilios y uso de extintores, además de una dinámica donde se enseñó a los presentes cómo realizar una maniobra de emergencia, garantizando que el grupo esté preparado antes de instalarse en el Continente Blanco.

Actualmente estas charlas, con una duración de 2 a 2,5 horas, son en su mayoría realizadas de forma grupal, coordinándose dos o tres días previos al viaje a la Antártica. La importancia de esta planificación radica en las dificultades del aislamiento y el estrés que naturalmente puede aflorar. Por ello, este ciclo de formación se actualiza año a año y es lo que permite que los equipos de trabajo enfrenten los retos del territorio con la rigurosidad que este territorio único exige, contando con una base sólida de conocimiento antes de su despliegue.

El Instituto Antártico Chileno (INACH) es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).