GOBIERNO INAUGURÓ EL AÑO ESCOLAR 2026 EN LA ESCUELA ESPECIAL PAUL HARRIS

Esta mañana, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, junto al seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero, el director ejecutivo(s) del SLEP Magallanes, Jorge Valdés Oróstoca, y la jefa del Departamento Provincial de Educación, Carolina Álvarez Antonin, visitaron la Escuela Especial Rotario Paul Harris de Punta Arenas para dar el inicio oficial a clases este 2026 en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.





A las 08:15 horas, las autoridades se hicieron presentes en este establecimiento perteneciente al Servicio Local de Educación Pública, para recibir junto a su directora, Elizabeth Ulloa Saavedra, a las y los 87 estudiantes que conforman la matrícula, entre 1° básico y taller laboral 1, quienes en su mayoría son transportados diariamente desde sus hogares a las aulas en dos buses, uno para quienes viven en el sector sur y otro para los del sector norte de la ciudad.





“Desde la Escuela Paul Harris de Punta Arenas le damos el vamos al inicio del año escolar en Magallanes y la Antártica Chilena, con más de 29 mil estudiantes, repartidos a lo largo de las 10 comunas de nuestra región. Tras cuatro años de esfuerzos para la reactivación luego de la pandemia, con avances sostenidos en aprendizajes, asistencia, permanencia y revinculación escolar, podemos asegurar que nuestro sistema de educación está pasando de la recuperación a la mejora progresiva. Sumado a una importante inversión en los establecimientos, en esta escuela por ejemplo el año pasado se invirtieron más de 224 millones de pesos, lo que refleja el esfuerzo que se ha hecho en materia de infraestructura en la región durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, donde se han inyectado más de 9 mil millones de pesos. Contar con espacios pedagógicos seguros y confortables es decisivo para alcanzar aprendizajes de calidad”, indicó el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.





Por su parte, el seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero, explicó que “cuando ingresamos al gobierno había objetivos que se tenían que cumplir en todo el país, pero también en la Región de Magallanes, y eso va sobre el término de la pandemia y la vinculación de los estudiantes con los establecimientos educacionales, cosa que se cumplió y se ha avanzado gracias a la reactivación educativa”. Junto con ello, expuso que se buscaba poder instalar el Servicio Local de Educación Pública en Magallanes y darle normalidad al trabajo que se venía realizando. “Recordemos que antes de la llegada del SLEP Magallanes, incluso existían paros por sobre 50 días por complejidades que estaban teniendo las y los trabajadores del sector de educación, principalmente con el municipio de Punta Arenas y Puerto Natales. Eso se ha subsanado”, remarcó. Finalmente, destacó los logros de infraestructura educacional: “Al día de hoy hay más de 9 mil millones de pesos que se han invertido en todas las provincias, pero también dejamos un paso hacia el futuro. Y es ahí donde nos queremos centrar en los desafíos venideros que va a tener el próximo gobierno en nuestra región”, destacando el Plan de Zonas Extremas, que consiste en una inversión por más de 78 mil millones de pesos, para construir siete establecimientos educaciones, cinco escuelas y dos jardines infantiles, en las cuatro provincias de Magallanes.





Jorge Valdés Oróstica, director(s) del SLEP Magallanes, se refirió al inicio del año escolar en los establecimientos que dirige: “Hoy tenemos un inicio del año escolar desarrollándose con normalidad y particularmente en Magallanes son alrededor de casi 14 mil alumnos ingresando a las aulas”, sostuvo, explicando que en la región todos los establecimientos del Servicio Local de Educación Pública están con sus direcciones, y en el caso de no tener una dirección titular cuentan con los equipos directivos hasta que lleguen los titulares.





Comunidad educativa





Elizabeth Ulloa Saavedra, directora de la Escuela Especial Rotario Paul Harris, enfatizó en la emoción de recibir a las y los estudiantes en este nuevo periodo de clases: “Estamos muy contentas por tenerlos aquí en nuestra escuela y es una señal clara de apostar a la educación pública y a la educación especial, porque el sistema educacional chileno apunta a que estemos todos y todas”, asimismo subrayó que “ésta es una señal de que nuestros estudiantes son importantes dentro del sistema y tienen mucha capacidad de aprendizaje, con los apoyos necesarios”.





Por su parte, Scarlet Toledo, apoderada del estudiante Antonio Villagra, expresó que “con este retorno a clases estoy llena de nervios, emociones también de que mi hijo vaya a compartir, a conocer compañeritos nuevos, que comparta con sus profesoras, con todos los docentes que le van a entregar mucho aprendizaje”. En tanto, entregó un mensaje a las y los apoderados: “Yo les diría que no tengan miedo. Como papás siempre tenemos miedo de que no puedan enfrentar ciertas situaciones. Así que yo creo que hay que atreverse, todos pasamos por estas situaciones cuando somos pequeños, y al fin y al cabo, siempre nos llevamos bonitos recuerdos de la escuela”.