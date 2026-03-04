4 de marzo de 2026
INVESTIGAN FALLECIMIENTO DE SUBOFICIAL DEL EJÉRCITO EN RECINTO MILITAR DE PUNTA ARENAS
El hecho ocurrió en el sector denominado “La Laguna” al interior de la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos”. Fiscalía y equipos de emergencia trabajan para esclarecer lo ocurrido.
Un grave incidente movilizó la tarde de este miércoles a equipos de emergencia al interior de la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos” en Punta Arenas, luego de que un suboficial del Ejército se viera involucrado en un hecho ocurrido en el sector conocido como “La Laguna”.
De acuerdo con un comunicado oficial de la institución, el funcionario militar se vio involucrado en un incidente en ese lugar, perdiéndose su ubicación, lo que activó de inmediato protocolos de búsqueda y rescate dentro del recinto militar. Al rededor de las 18hrs. el cuerpo del fallecido suboficial fue encontrado.
En las labores participaron equipos de Bomberos, SAMU y Carabineros, mientras que la institución informó que también se tomó contacto con la familia del funcionario para entregar apoyo en este difícil momento.
El Ejército indicó además que todos los antecedentes disponibles fueron puestos a disposición del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones y que se instruyó una Investigación Sumaria Administrativa para determinar las causas del hecho y eventuales responsabilidades.
PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA PRESENTACIÓN DE AVANCES EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES
En su visita a la zona, el mandatario, acompañado de autoridades locales, recorrió el Muelle Mardones y conoció los avances en el ordenamiento del borde costero.
