EJÉRCITO DE CHILE COLABORA REMOVIENDO ESCOMBROS EN ZONA AFECTADA POR INCENDIO FORESTAL

​Con camiones, vehículos de carga, bulldozers, entre otros, integrantes del Ejército de Chile se encuentran colaborando en la limpieza de los espacios y remoción de escombros en los lugares que fueron afectados por los incendios forestales que iniciaron el fin de semana, y que han azotado a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

​Un caso es el que se efectúa en el sector Villarrica, en la comuna de Penco, donde está operando la Unidad Fundamental de Emergencias y Catástrofes (UFEC) del Destacamento de Montaña N.° 17 “Los Ángeles”, quienes además, brindan seguridad a los habitantes de la zona.



​El Comandante de la UFEC del Destacamento de Montaña N.° 17 “Los Ángeles”, Subteniente Matías Ferrada C., detalló que la labor que realizan se hace “con el propósito de ayudar a la ciudadanía que se encuentra en este difícil y complejo momento”.

Por su parte, uno de los vecinos, Santos Herrera L., manifestó que: “Estoy muy agradecido del Ejército, que nos están ayudando a sacar la basura, los escombros, por todo lo que nos pasó con el incendio. El Ejército nos apoya mucho, sobre todo con los camiones y máquinas, que rinden mucho”.

De esta manera, el Ejército de Chile entrega sus capacidades al servicio de nuestro país y de sus habitantes, reafirmando el compromiso permanente de sus efectivos, quienes lo realizan de forma profesional y abnegada.





