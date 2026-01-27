Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

27 de enero de 2026

EJÉRCITO DE CHILE COLABORA REMOVIENDO ESCOMBROS EN ZONA AFECTADA POR INCENDIO FORESTAL

​De esta manera, el Ejército de Chile entrega sus capacidades al servicio de nuestro país y de sus habitantes, reafirmando el compromiso permanente de sus efectivos, quienes lo realizan de forma profesional y abnegada.

ejercitoescombros

​Con camiones, vehículos de carga, bulldozers, entre otros, integrantes del Ejército de Chile se encuentran colaborando en la limpieza de los espacios y remoción de escombros en los lugares que fueron afectados por los incendios forestales que iniciaron el fin de semana, y que han azotado a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

​Un caso es el que se efectúa en el sector Villarrica, en la comuna de Penco, donde está operando la Unidad Fundamental de Emergencias y Catástrofes (UFEC) del Destacamento de Montaña N.° 17 “Los Ángeles”, quienes además, brindan seguridad a los habitantes de la zona. 

​El Comandante de la UFEC del Destacamento de Montaña N.° 17 “Los Ángeles”, Subteniente Matías Ferrada C., detalló que la labor que realizan se hace “con el propósito de ayudar a la ciudadanía que se encuentra en este difícil y complejo momento”.

Por su parte, uno de los vecinos, Santos Herrera L., manifestó que: “Estoy muy agradecido del Ejército, que nos están ayudando a sacar la basura, los escombros, por todo lo que nos pasó con el incendio. El Ejército nos apoya mucho, sobre todo con los camiones y máquinas, que rinden mucho”. 

De esta manera, el Ejército de Chile entrega sus capacidades al servicio de nuestro país y de sus habitantes, reafirmando el compromiso permanente de sus efectivos, quienes lo realizan de forma profesional y abnegada.  


 



fsanchezhistoriador

HISTORIA, COOPERACIÓN Y FUTURO: LA ANTÁRTICA SEGÚN FRANCISCO SÁNCHEZ EN CONGRESO FUTURO 2026

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CON MÁS DE 130 PUESTOS DE EMPRESAS Y PRODUCTORES NACIONALES E INTERNACIONALES SE DIO INICIO A LA “EXPO MAGALLANES 2026”

Leer Más

​En total, son 138 stands y 30 empresas las participantes. Se proyecta una asistencia de 25 mil personas, basado en registros de años anteriores.

​En total, son 138 stands y 30 empresas las participantes. Se proyecta una asistencia de 25 mil personas, basado en registros de años anteriores.

expomagallanes2026
nuestrospodcast
FB 2

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIÓ OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA TERCERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
ejercitoescombros

EJÉRCITO DE CHILE COLABORA REMOVIENDO ESCOMBROS EN ZONA AFECTADA POR INCENDIO FORESTAL

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
MERH extraordinaria enero 2026xxx

MESA ESTRATÉGICA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA COSTERA ENTRE SENO ANDREW Y PUNTA DESENGAÑO AVANZA CON ANÁLISIS DE INDICADORES DE SEGURIDAD HÍDRICA

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
RENOVACIÓN MOBILIARIO CLÍNICO (2)

MUNICIPIO INICIA RENOVACIÓN DE CAMILLAS CLÍNICAS EN CESFAM MATEO BENCUR Y SAR DAMIANOVIC