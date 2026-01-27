27 de enero de 2026
EJÉRCITO DE CHILE COLABORA REMOVIENDO ESCOMBROS EN ZONA AFECTADA POR INCENDIO FORESTAL
De esta manera, el Ejército de Chile entrega sus capacidades al servicio de nuestro país y de sus habitantes, reafirmando el compromiso permanente de sus efectivos, quienes lo realizan de forma profesional y abnegada.
Con camiones, vehículos de carga, bulldozers, entre otros, integrantes del Ejército de Chile se encuentran colaborando en la limpieza de los espacios y remoción de escombros en los lugares que fueron afectados por los incendios forestales que iniciaron el fin de semana, y que han azotado a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.
Un caso es el que se efectúa en el sector Villarrica, en la comuna de Penco, donde está operando la Unidad Fundamental de Emergencias y Catástrofes (UFEC) del Destacamento de Montaña N.° 17 “Los Ángeles”, quienes además, brindan seguridad a los habitantes de la zona.
El Comandante de la UFEC del Destacamento de Montaña N.° 17 “Los Ángeles”, Subteniente Matías Ferrada C., detalló que la labor que realizan se hace “con el propósito de ayudar a la ciudadanía que se encuentra en este difícil y complejo momento”.
Por su parte, uno de los vecinos, Santos Herrera L., manifestó que: “Estoy muy agradecido del Ejército, que nos están ayudando a sacar la basura, los escombros, por todo lo que nos pasó con el incendio. El Ejército nos apoya mucho, sobre todo con los camiones y máquinas, que rinden mucho”.
CON MÁS DE 130 PUESTOS DE EMPRESAS Y PRODUCTORES NACIONALES E INTERNACIONALES SE DIO INICIO A LA “EXPO MAGALLANES 2026”
En total, son 138 stands y 30 empresas las participantes. Se proyecta una asistencia de 25 mil personas, basado en registros de años anteriores.
