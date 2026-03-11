HISTORIADOR VÍCTOR HERNÁNDEZ GODOY REPASA LA HISTORIA DE LOS CAMBIOS PRESIDENCIALES Y LAS CONSTITUCIONES EN CHILE

El escritor e historiador Víctor Hernández Godoy conversó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordó distintos aspectos de la historia política de Chile, particularmente en torno a los cambios de mando presidenciales y las tradiciones republicanas que han marcado la institucionalidad del país.

Durante la conversación, Hernández explicó cómo estos procesos han evolucionado a lo largo del tiempo, destacando que los cambios de mando constituyen uno de los momentos más simbólicos de la vida republicana. En ese contexto, analizó la forma en que las distintas constituciones que ha tenido Chile han influido directamente en la duración de los periodos presidenciales y en la manera en que se produce la transmisión del poder.

La conversación permitió además repasar diversos hitos históricos vinculados a la transición del poder en Chile, analizando cómo las normas constitucionales y el contexto político de cada época han marcado la forma en que se desarrollan estos procesos, los que forman parte esencial de la historia política del país.





