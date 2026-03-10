CON ÉXITO FINALIZÓ EL PRIMER CRUCERO DE INVESTIGACIÓN MARÍTIMA REMOTA EN EL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO A BORDO DEL ROMPEHIELOS "ALMIRANTE VIEL"

Con gran entusiasmo y orgullo nacional se realizó la ceremonia de cierre del Primer Crucero de Investigación Marítima Remota del Comité Oceanográfico Nacional (CONA), desarrollado a bordo del rompehielos "Almirante Viel" en aguas del Océano Austral, entre el 25 de febrero y el 6 de marzo. Esta inédita expedición reunió a científicos de cinco universidades e institutos de investigación del país, tales como la Universidad de Concepción, la Universidad de Valparaíso, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad del Bío-Bío, además de especialistas del INACH y del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), consolidando un hito en la historia de la ciencia chilena en territorios extremos, siendo el objetivo principal incrementar el conocimiento científico del área del Estrecho de Bransfield y aportar antecedentes técnicos que sustenten la propuesta de Área Marina Protegida Dominio 1.

De esta manera, a bordo del rompehielos "Almirante Viel", se realizó una significativa ceremonia encabezada por el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Juan Soto; el Director del SHOA y Presidente del CONA, Capitán de Navío Carlos Zúñiga, además de la presencia del Delegado Presidencial de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, José Ruíz; el Gobernador Regional de Magallanes y Antártica Chilena, Jorge Flies; además de otras autoridades vinculadas al mundo científico, tales como la Seremi de Ciencias Verónica Vallejos, el Subdirector del Instituto Antártico Chileno (INACH) Andrés López, entre otras.

RELEVANCIA CIENTÍFICA Y TRASCENDENCIA

La planificación y organización de este crucero de investigación, fue un trabajo de largo aliento, en donde la coordinación de diferentes instituciones fue fundamental para que se concretase.

El Contraalmirante Juan Soto Herrera, Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, subrayó el carácter pionero de la misión, "Esta comisión inédita llevó la ciencia de manera exclusiva a bordo del rompehielos en la Antártica. Es un gran paso que reafirma el propósito de nuestro buque: ser el principal soporte logístico de la Armada para la ciencia nacional en un territorio desafiante y de gran futuro para Chile".

Por su parte, el Capitán de Navío Carlos Zúñiga, Director del SHOA y Presidente del CONA, destacó la relevancia de este logro: "Aquí estamos finalizando el primer crucero de investigación marina en la Antártica. Un sueño que comenzamos hace cinco años y hoy vemos hecho realidad. La capacidad que tiene la Armada de Chile y el país en general de hacer ciencia en un territorio tan extremo como la Antártica no tiene comparación", entregando en la instancia un reconocimiento al Rompehielos "Almirante Viel", el cual portará durante sus navegaciones en las aguas del Océano Austral.

EQUIPOS CIENTÍFICOS E INVESTIGACIONES

Los equipos científicos, integrados por investigadores de al menos cinco universidades nacionales, abordaron proyectos interdisciplinarios que abarcaron desde la distribución de plantas y fósiles, hasta el impacto del cambio climático en el plancton antártico.

Las operaciones se concentraron en el Estrecho de Bransfield, donde se trabajó en 12 estaciones oceanográficas estratégicamente distribuidas. En estos puntos se realizarán muestreos orientados al estudio de la ecología y variabilidad ambiental del kril antártico, análisis de masas de agua, identificación de especies de plancton y estudios geológicos asociados al magmatismo del sector, entre otros registros de alto valor científico.

El doctor Ramiro Riquelme, de la Universidad de Concepción, valoró el trabajo colaborativo: "El trabajo interdisciplinario es vital en ciencias. Con distintas miradas y disciplinas podemos concretar objetivos de mayor alcance y beneficio para la sociedad y las políticas públicas".

La doctora Leisy Frederic, especialista en Oceanografía, resaltó la importancia de estudiar organismos vulnerables al aumento de la temperatura global: "Poder obtener datos en estas zonas remotas no es fácil. Este esfuerzo colaborativo entrega información relevante que será utilizada en futuras investigaciones".

UN HITO PARA LA CIENCIA CHILENA

El Delegado Presidencial de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, José Ruíz, destacó que "es algo que nos llena profundamente de orgullo como país y sobre todo destacando que se realizó a bordo del Rompehielos "Almirante Viel", el primer rompehielos construido en Sudamérica, que está en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, potenciando el rol del Estado de Chile en la ciencia antártica y este rol que tan bien genera este buque entre la Armada y la ciencia".

El Gobernador Regional de Magallanes y Antártica Chilena, Jorge Flies, señaló que "estamos acá junto con toda la dotación de la Armada y los científicos, escuchando toda su experiencia, así como lo que significa este trabajo de años para primero lograr la plataforma, los equipos y presupuestos, para finalmente cumplir con el propósito de hacer ciencia de nivel mundial, pues con los datos que tienen y lo que nos han anticipado sin lugar a dudas ponen a Chile en la vanguardia de la ciencia antártica", destacando que "hay toda una planificación para los próximos cinco años, que esperamos también como Gobierno Regional poder cooperar, necesitamos que esta plataforma se utilice, haga soberanía y cumpla su propósito que es estar presente Chile en el continente blanco".

El crucero CIMAR Antártico marca un antes y un después en la investigación nacional, posicionando a Chile como referente en estudios científicos en la región más austral del planeta. La experiencia demuestra la capacidad del país para generar conocimiento de excelencia y fortalecer su rol en la conservación y desarrollo sostenible en el Territorio Chileno Antártico.