Punta Arenas,
7 de marzo de 2026

MÁS DE 1.100 FAMILIAS MAGALLÁNICAS COMIENZAN A RECIBIR EL SEGUNDO PAGO DEL APORTE FAMILIAR PERMANENTE

El beneficio estatal comenzó a pagarse el 2 de marzo a la segunda nómina de beneficiarios, sumando en total más de 8 mil familias que ya han recibido el Aporte Familiar Permanente en la región.

Aporte Familiar Permanente 2026

El Instituto de Previsión Social (IPS) de Magallanes, junto a la Seremi del Trabajo y Previsión Social, informó que esta semana comenzó el pago al segundo grupo de beneficiarios del Aporte Familiar Permanente 2026, beneficio también conocido como ex “Bono Marzo”. En la región, más de 1.100 familias forman parte de esta segunda nómina que comenzó a recibir el aporte desde el 2 de marzo.

Este grupo está compuesto por personas que tenían concedido el Subsidio Familiar a diciembre de 2025 y por familias pertenecientes al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) o a Chile Solidario que reciben sus pagos habituales en el IPS entre el 2 y el 31 de marzo.

La seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, Jessica Bengoa Mayorga, informó que en esta segunda nómina se beneficiará a 1.172 familias de la región, quienes recibirán un total de 2.704 aportes, lo que representa una inversión superior a los 180 millones de pesos en la zona. Estas cifras se suman a las más de 7 mil familias que ya recibieron el beneficio desde la segunda quincena de febrero.

De esta manera, a la fecha se contabilizan más de 8 mil familias beneficiadas en Magallanes, con un total superior a 16 mil aportes entregados. La autoridad recordó que el monto del beneficio este año alcanza los $66.834 por cada carga familiar o familia beneficiaria.

El pago del aporte se realiza mayoritariamente de forma automática mediante depósitos en cuentas bancarias y no requiere postulación. Las personas pueden consultar si les corresponde el beneficio, además de la fecha y forma de pago, a través de los sitios www.aportefamiliar.cl y www.chileatiende.cl, o llamando al número 101.

Además, se informó que desde el 16 de marzo se habilitará una tercera nómina de beneficiarios, correspondiente a personas que reciben asignaciones familiares o maternales por sus cargas familiares. El plazo máximo para cobrar el beneficio es de nueve meses desde la emisión del documento de pago.

archivo regional de magallanes

SERPAT INFORMA AVANCES EN LA INSTALACIÓN DEL ARCHIVO REGIONAL DE MAGALLANES

MUNICIPIO IMPULSA CAMPAÑA PARA FORTALECER BRIGADA DE BOMBEROS DE RÍO SECO

Leer Más

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

goreturismo

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Kast-en-OPE

KAST DESESTIMA NUEVO LLAMADO DE BORIC A RETOMAR REUNIONES DE TRASPASO: "NOSOTROS DIMOS VUELTA LA PÁGINA"

MINVU - Visita Presidente a ex Club Hípico_1

PRESIDENTE BORIC VISITA EL EX CLUB HÍPICO Y DESTACA AVANCE DEL PROCESO PARA CREAR NUEVO PARQUE URBANO EN PUNTA ARENAS