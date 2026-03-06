SEREMI DEL TRABAJO DESTACA AVANCES EN PENSIONES, LEY DE 40 HORAS Y SALARIO MÍNIMO DURANTE BALANCE DE GESTIÓN

En el programa Buenos Días Región, la seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, Jessica Bengoa, abordó los principales avances impulsados desde la cartera durante el actual gobierno, abordando temas como la reforma de pensiones, la reducción de la jornada laboral y las políticas de apoyo al empleo.

​Uno de los puntos centrales fue la reforma previsional, iniciativa que estuvo más de una década en discusión en el Congreso y que, según explicó la autoridad, permitió avanzar en cambios relevantes en el sistema de seguridad social. Entre ellos destacó la reincorporación del modelo tripartito, que considera la participación del Estado, los trabajadores y los empleadores, junto con el aumento gradual de la cotización patronal que comenzó con un 1% y llegará al 7% en los próximos años.

Bengoa explicó que varios de los beneficios asociados a esta reforma se aplicarán de manera automática para quienes ya reciben la Pensión Garantizada Universal (PGU) o cumplen con los requisitos establecidos. No obstante, hizo un llamado a las personas que tengan dudas sobre su situación previsional a acercarse a las oficinas del Instituto de Previsión Social (IPS) en la región para recibir orientación y realizar las postulaciones correspondientes cuando sea necesario.

Durante la entrevista también abordó la implementación de la ley de 40 horas, destacando que la medida busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores al permitir mayor tiempo para la vida familiar y personal. En ese contexto, señaló que en la región ya existen empresas que han adoptado anticipadamente esta normativa a través del sello “40 horas”, beneficiando a más de 500 trabajadores.

Otro de los avances mencionados fue el aumento del salario mínimo a 500 mil pesos, medida que se logró mediante acuerdos entre el Gobierno, organizaciones sindicales y representantes de las pequeñas y medianas empresas. A esto se suma el próximo subsidio laboral unificado, iniciativa que agrupará distintos apoyos existentes para facilitar el acceso al empleo formal, priorizando a mujeres, personas mayores de 55 años y personas con discapacidad.



Finalmente, la seremi destacó el despliegue territorial realizado en distintas comunas de la región para difundir información sobre derechos laborales y políticas públicas, además de valorar la próxima instalación de una oficina de ChileValora en Magallanes, que permitirá certificar competencias laborales adquiridas por experiencia. En ese contexto, expresó su expectativa de que los avances alcanzados en materia laboral se mantengan y continúen perfeccionándose en las futuras administraciones.

